Микић за АТВ: Очекујем да пружимо добро издање против ПАОК-а

Аутор:АТВ редакција
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Рукометаше бањалучког Борца у Солуну очекује повратак на европску сцену, а први ривал у ЕХФ Европском купу им је екипа ПАОК-а. „Црвено плави“ допутовали су на сјевер Грчке ријешени да остваре што бољи резултат уочи бањалучког реванша.
„Полако приводимо крају припреме за утакмицу против ПАОК-а. Оно што је добро, имали смо доста времена да се спремимо за противника. Анализирали смо, пронашли смо, надам се, њихове слабости. Видјели смо и које су им добре стране. Са доста оптимизма очекујемо сутрашњи дуел и радујемо се још једној европској утакмици за наш клуб.“ , рекао је Мирко Микић, шеф стручног штаба РК Борац за АТВ.
Микић каже да су сви играчи пуни мотива да већ у првој утакмици двомеча са ПАОК-ом покажу сав свој квалитет.
„Момци су мотивисани, добро изгледају на тренингу. Знамо да ће утакмица бити тешка и да је противник квалитетан.
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Имамо циљ да покушамо одиграти добру утакмицу на гостујућем терену како би створили залиху која нам гарантује испуњен Борик у реваншу.“ , рекао је Микић
Прва утакмица 2. кола ЕХФ Европског купа на програму је у недјељу са почетком у 17.00 часова.
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