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Микић за АТВ: Очекујем да пружимо добро издање против ПАОК-а

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17.10.2026 14:31

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Мирко Микић, шеф стручног штаба РК Борац
Фото: Ustupljena fotografija

Рукометаше бањалучког Борца у Солуну очекује повратак на европску сцену, а први ривал у ЕХФ Европском купу им је екипа ПАОК-а. „Црвено плави“ допутовали су на сјевер Грчке ријешени да остваре што бољи резултат уочи бањалучког реванша.

„Полако приводимо крају припреме за утакмицу против ПАОК-а. Оно што је добро, имали смо доста времена да се спремимо за противника. Анализирали смо, пронашли смо, надам се, њихове слабости. Видјели смо и које су им добре стране. Са доста оптимизма очекујемо сутрашњи дуел и радујемо се још једној европској утакмици за наш клуб.“ , рекао је Мирко Микић, шеф стручног штаба РК Борац за АТВ.

Микић каже да су сви играчи пуни мотива да већ у првој утакмици двомеча са ПАОК-ом покажу сав свој квалитет.

„Момци су мотивисани, добро изгледају на тренингу. Знамо да ће утакмица бити тешка и да је противник квалитетан.

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Имамо циљ да покушамо одиграти добру утакмицу на гостујућем терену како би створили залиху која нам гарантује испуњен Борик у реваншу.“ , рекао је Микић

Прва утакмица 2. кола ЕХФ Европског купа на програму је у недјељу са почетком у 17.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

РК Борац

рукомет

ПАОК

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