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Рукометаши Борца допутовали у Солун: Очекује их утакмица против ПАОК-а

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16.10.2026 14:58

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Рукометаши Борца допутовали су у Солун
Фото: РК Борац

Рукометаши Борца допутовали су у Солун гдје их у недјељу очекује утакмица против ПАОК-а у другом колу ЕХФ Европског купа.

Бањалучани су јутрос кренули пут Загреба одакле су директним летом стигли у Грчку, гдје се надају позитивном резултату пред реванш у Бањалуци.

Рукометаши Борца

“Црвено-плави” направили су и добру увертиру за европски изазов, пошто су у сриједу тријумфовали против Вогошће на отварању нове сезоне у Премијер лиги БиХ.

ПАОК и Борац састају се у недјељу са почетком у 17 часова. Реванш у “Борику” је идуће суботе од 19.

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Тагови :

РК Борац

ПАОК

Солун

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