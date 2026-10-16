Рукометаши Борца допутовали у Солун: Очекује их утакмица против ПАОК-а

Аутор:АТВ редакција
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Рукометаши Борца допутовали су у Солун гдје их у недјељу очекује утакмица против ПАОК-а у другом колу ЕХФ Европског купа.
Бањалучани су јутрос кренули пут Загреба одакле су директним летом стигли у Грчку, гдје се надају позитивном резултату пред реванш у Бањалуци.
“Црвено-плави” направили су и добру увертиру за европски изазов, пошто су у сриједу тријумфовали против Вогошће на отварању нове сезоне у Премијер лиги БиХ.
ПАОК и Борац састају се у недјељу са почетком у 17 часова. Реванш у “Борику” је идуће суботе од 19.
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