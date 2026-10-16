Њемачка против смањења броја радника са Балкана, разлог недостатак радне снаге

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка Савезна агенција за запошљавање упозорила је власти да не треба да преполове максималан број радника из земаља Балкана које нису чланице ЕУ, наводећи да ће тиме само продубити проблем са акутним недостатком обучене радне снаге.
У саопштењу Агенције се наводи да је више од пола милиона људи из тог региона сада запослено у Њемачкој на разним пословима.
Према ријечима члана одбора Агенције Ванесе Ахује, не смије бити смањена тренутна годишња квота од 50.000 људи из региона који могу да раде у Њемачкој.
"Преполовљавање квоте ослабило би успјешан имиграциони модел, погоршало би стање са обученим радницима и отежало би проблем компанијама са проналаском нових радника", истакла је Ахуја.
Она је нагласила да компаније, уколико ће функционисати специјални инвестициони програм власти и њихов "турбо" грађевински план, морају да буду у могућности да нађу адекватне раднике.
"Турбо програм", познат и као "баутурбо", је њемачки законодавни програм осмишљен за убрзање стамбене градње и олакшавање стамбене несташице привременим обиласком регулатива зонирања и за скраћење процеса за добијање дозвола до 2030. године, преноси Срна.
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Влада намјерава да од почетка године преполови радничку квоту за западни Балкан.
То значи да би само 25.000 људи из те области могло да сваке године добије посао у Њемачкој.
Њемачка ДПА наводи да је та квота већ сад недовољна да би покрила захтјеве из прошле године.
Регулатива је уведена 2016. године за држављане БиХ, Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Албаније, и омогућава им да добију радну визу у Њемачкој под једноставним условима.
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