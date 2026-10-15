Двоструки шампион „Мр. Олимпије“ и глумац из филма „Паклене улице“ стиже у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука ће 17. октобра бити домаћин посебног фитнес догађаја који окупља љубитеље тренинга, бодибилдинга и здравог начина живота. У "Gym4Life Чајавец" стиже Бреон Енсли, двоструки шампион „Мр. Олимпије“, један од најпознатијих свјетских бодибилдера и спортиста који се може похвалити и улогом у популарном холивудском филму „Паклене улице“.
Под слоганом „Бањалука тренира са легендом“, посјетиоци ће имати јединствену прилику да упознају човјека који је два пута освојио најпрестижнију титулу у категорији „Класик физик“, чују његову инспиративну животну причу и учествују у тренингу са свјетским шампионом. Догађај ће бити одржан у суботу, 17. октобра 2026. године, са почетком у 12 часова, у „Gym4Life Чајавец“ у Бањалуци, уз подршку партнера „Proteini.si“ и „Yava Labs“.
Бреон Енсли један је од најпрепознатљивијих представника модерног професионалног бодибилдинга. Његов пут до свјетског врха није био једноставан нити уобичајен.
Прије него што је постао познато име на најважнијим бодибилдинг такмичењима, Енсли се активно бавио америчким фудбалом, а спортски таленат донио му је и стипендију на Универзитету Ајова Стејт. Након повреде која је промијенила ток његове спортске каријере, окренуо се другим професионалним изазовима, међу којима је била и глума.
Занимљиво је да се Бреон Енсли појавио у четвртом наставку популарне филмске франшизе „Паклене улице“ из 2009. године, у којем главне улоге тумаче Вин Дизел и Пол Вокер. У филму је остварио мању улогу асистента ФБИ-ја, што је само један од занимљивих детаља његове биографије.
Ипак, највећу свјетску препознатљивост донио му је бодибилдинг.
Енсли је 2017. године освојио своју прву титулу „Мр. Олимпије“ у категорији „Класик физик“, а већ наредне године поновио је успјех и потврдио статус једног од најбољих такмичара своје генерације. Поред двије титуле „Олимпије“, у његовој богатој каријери налазе се и двије побједе на престижном такмичењу „Арнолд Класик“, 2018. и 2019. године.
Његова професионална прича настављена је и током 2026. године, када је након дугогодишњих наступа у категорији „Класик физик“ прихватио нови изазов у категорији „Мушкарци 212 бодибилдинг“ и остварио побједу на „Азијском професионалном првенству“.
Долазак Бреона Енслија у Бањалуку биће много више од класичног гостовања познатог спортисте.
У оквиру догађаја у „Gym4Life Чајавец“ биће организован разговор са шампионом, током којег ће посјетиоци моћи да чују како изгледа пут до највећих свјетских титула, колико су важни дисциплина, континуитет и ментална снага, али и са каквим се изазовима суочавају професионални спортисти.
Посебан дио програма биће посвећен питањима публике, што ће љубитељима фитнеса омогућити да из прве руке добију савјете и чују искуства једног од најуспјешнијих такмичара у историји категорије „Класик физик“.
Током догађаја биће представљени и производи „Yava Labs“, док ће посебан доживљај за присутне представљати заједнички тренинг са Бреоном Енслијем, прилика која се ријетко пружа љубитељима овог спорта на нашим просторима.
Овим догађајем „Gym4Life“, заједно са партнерима „Proteini.si“ и „Yava Labs“, жели додатно да инспирише фитнес заједницу и приближи домаћој публици искуства, знање и енергију спортиста који су достигли сам врх свјетске сцене.
Без обзира на то да ли сте професионални спортиста, рекреативац или једноставно волите тренинг и активан начин живота, сусрет са Бреоном Енслијем представља прилику да мотивацију пронађете управо тамо гдје настају велики резултати – у теретани.
Не пропустите прилику да упознате легенду, чујете његову причу и тренирате са двоструким шампионом „Мр. Олимпије“! Пријавити се можете на инфо-пулту било које теретане „Gym4Life“.
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