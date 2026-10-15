Објављен нови трејлер за ГТА 6

Аутор:АТВ редакција
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Компанија „Рокстар“ објавила је трејлер за излазак игре „ГТА 6“, који доноси нове кадрове главних ликова Џејсона и Лусије, као и отвореног свијета који ће играчи моћи да истражују.
Трејлер траје минут и 30 секунди и открива више детаља о Џејсоновој проблематичној прошлости, укључујући његов одлазак из војске, који се није завршио у најбољим односима.
Приказани су и кратки кадрови интимне сцене под тушем са Лусијом, која носи електронску наногицу, као и бројне експлозивне акционе секвенце у отвореном свијету.
Умјесто приказа гејмплеја, нови трејлер ставља акценат на филмски приказ акције и атмосферу игре, чије је издавање заказано за 19. новембар, преноси б92.
У складу са сарадњом „Рокстара“ и компаније „Сони“, „Плејстејшн 5“ има истакнуто мјесто у трејлеру. Већ на почетку приказана је порука да се игра најбоље игра на ПС5, а потврђено је и да је приказани материјал снимљен на овој конзоли.
Трејлер почиње Џејсоновим гласом у позадини.
„Упao сам у невољу у војсци“, каже он. „Нисмо се растали у најбољим односима. Људима попут мене не одобравају кредите и сличне ствари“.
Након тога видимо брадатог Џејсона како ради у Брајановој марини и полира чамац, прије него што добије позив од Лусије Каминос. Претпоставља се да је ријеч о позиву у којем га Лусија замоли да дође по њу након изласка из затвора.
Цијели трејлер можете погледати у наставку:
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