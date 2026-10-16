Цвијановић: Нећу правити политичке савезе, али ћу имати усаглашен став са Филиповићевом

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да у новом сазиву Предсједништва неће правити политичке савезе али да ће сигурно имати усаглашен став са хрватским чланом Даријаном Филиповић.
Цвијановићева је појаснила да усаглашен став значи да треба поштовати уставне механизме за заштиту народа, да нико ником не намеће своју вољу и да нема доминације једних над другима.
"Ту се наши ставови подударају. Ово не зовем савезништвом већ политичким промишљањем на основу којег смо Филиповићева и ја као представници својих партија и грађана меморисали да ће бити спроведено", рекла је Цвијановићева за портал "Провјерено".
Цвијановићева, која је и потпредсједник СНСД-а, нагласила је да не прави савезе већ заједно са странком и коалицијом тражи подударности да се направе резултати који ће бити у функцији заштите Републике Српске.
"Поштујемо и право другог да заштити своја права. Сигурно је да у Предсједништву БиХ неће бити трулих компромиса. Знам шта је моја политика и шта Република Српска очекује, што је показано и на овим и на претходним изборима", рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да СНСД-у нису потребна савезништва ни трули компромиси, већ фер-плеј, додајући да је ова странка расположена да честито учествује у једној таквој утакмици.
Истакла је да СНСД и ХДЗ БиХ имају највећи легитимитет да носе одговорност и креирају процесе у БиХ.
Цвијановићева је напоменула да ће СНСД и чланови владајуће коалиције у Републици Српској наћи рјешења која ће ићи у правцу наставка напретка, већих плата, пензија и социјалних давања, те ће показати додатну бригу за грађане.
"Ово је борба за Републику Српску, да покажемо да смо зрели политичари који ће обезбиједити такву будућност новим генерацијама јер су нам ове генерације на изборима дале такву шансу", рекла је Цвијановићева.
Истакла је да је ово најдугорочнија коалиција, коју чине партије са којима СНСД годинама сарађује и да је радује када заједно одреде приоритети и одустане од ускостраначких интереса.
Покушаје застрашивања бирача причама о односу "два на према један у будућем сазиву Предсједништва БиХ" и о могућем помиловању Милорада Додика, Цвијановићева је назвала најобичнијим спекулацијама политичког Сарајева.
То, како је навела, показују недостатак стварног политичког односа према проблемима са којима се суочава БиХ.
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