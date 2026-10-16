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Милетићу и Каблару 12 и по година затвора за пљачку у хотелу ”Босна” у Бањалуци

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16.10.2026 15:41

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Милетићу и Каблару 12 и по година затвора за пљачку у хотелу ”Босна” у Бањалуци

Сенијад Милетић (34) и Дервиш Каблар (41) из Травника осуђени су на укупно 12 и по година затвора због разбојништва над С.К. кога су напали у хотелској соби у Бањалуци и украли му 5.000 КМ.

Пресуду је изрекао Окружни суд у Бањалуци. Милетић је оглашен кривим за разбојништво и неовлаштен промет дрогом па му је изречена јединствена казна од шест и по година затвора. Каблар је за разбојништво добио шест година.

Жртви продао 13 пакетића кокаина

Разбојништво се догодило 5. марта 2022. године у хотелу ”Босна” у Бањалуци. У пресуди се наводи да је Милетић дан раније у истој соби С.К. продао 13 пакетића кокаина, за износ од 2.000 КМ.

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Сутрадан су заједно дошли пред собу и када им је С.К. отворио врата, одмах су насрнули на њега. Песницама су га више пута изударали по глави и тијелу. Након што су ”сломили” његов отпор из џепа дуска који је на себи носио украли су му око 5.000 КМ и дали се у бјекство.

Заједно осуђивани у Новом Травнику

”Оптуженима је у изречену казну урачунато вријеме проведено у притвору. Милетићу од 28. марта до 28. априла 2022. године, а Каблару од 7. марта до 6. априла 2022. године.

Обојица имају богате досије. Милетић је у новембру 2023. у Кантоналном суду у Новом Травнику три године и три мјесеца затвора за покушај убиства и изазивање опште опасности. Каблар је тада осуђен на 10 мјесеци затвора за изазивање опште опасности.

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Тагови :

Сенијад Милетић

Дервиш Каблар

Окружни суд Бањалука

пресуда

Разбојништво

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