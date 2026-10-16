Од вируса Западног Нила у Европи умрло 130 људи: Зараза се шири на сјевер, ситуација је озбиљна

Аутор:АТВ редакција
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Европа је ове године имала најинтензивнију сезону вируса Западног Нила, који се убодом заражених комараца шири на све више подручја широм континента, укључујући и она севернија.
Најновије упозорење је објавио Европски центар за спречавање и контролу болести (ЕЦДЦ). Према подацима од 7. октобра, земље Европске уније пријавиле су рекордних 1.715 локално стечених случајева заразе код људи и укупно 130 смртних исхода.
Дио случајева забиљежен је у регијама које досад нису биле погођене, пише Еуроњус.
ЕЦДЦ упозорава да недавни налази код људи и животиња у Белгији и Холандији потврђују да вирус циркулише северније него прије и да ће се такав тренд вјероватно наставити.
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Холандија је ове године пријавила 59 случајева, а Белгија 15, што су уједно прве локалне заразе код људи икад забиљежене у тим земљама. Најтеже је погођена Италија са 748 пријављених случајева. Следе Грчка с 445 и Француска са 144 случаја, што су за обје земље рекордни бројеви.
Селин Госнер из ЕЦДЦ истиче да је вирус Западног Нила јасан примјер зашто је неопходна сарадња различитих сектора.
"Вирус циркулише између комараца и птица и може проузроковати болест код људи и коња, па се ниједан сектор не може самостално носити с тим ризиком", објаснила је.
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Иако број заражених расте, из ЕЦДЦ напомињу да се тежина болести није повећала. Број преминулих, хоспитализованих и пацијената с неуролошким симптомима остао је на нивоу протекле деценије.
Имајући у виду да се вирус шири Европом и све је више људи изложено ризику, ЕЦДЦ позива на бољу припремљеност. Оле Хеуер, један од руководилаца у ЕЦДЦ, каже да је ширење вируса тешко предвидети јер знатно варира из године у годину.
"Оно што можемо да учинимо јесте да осигурамо да будемо спремни. Рано откривање, већа свест и делотворна контрола комараца могу нам помоћи да смањимо утјецај вируса док се он шири на нова подручја", каже Хеуер.
Вакцина за људе не постоји, а лечење се своди на ублажавање симптома и болнички смјештај код тежих случајева.
Ризик од заразе у погођеним подручјима може се смањити коришћењем средстава за одбијање комараца, ношењем одјеће дугих рукава и ногавица и постављањем мрежа на прозоре или коришћењем клима-уређаја.
Заштита је нарочито важна за старије и особе с ослабљеним имунитетом јер код њих постоји већи ризик од развоја тешких облика болести, преноси Телеграф.
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