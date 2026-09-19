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Први смртни случај опасног вируса на Флориди: "Ово је за нас изузетно необично!"

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19.09.2026 14:24

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Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.
Фото: pexels/Pilan Filmes

Министарство здравља Флориде потврдило је један смртни случај од последица денга вируса, објавио је данас АБЦ. Смрт је потврђена у петак, без додатних детаља.

У округу Хилсборо, гдје се обично биљежи свега неколико случајева, ове године је до сада регистровано више од 130 локално стечених инфекција.

"Ово је за нас изузетно необично", рекао је портпарол округа Крис Вилкерсон.

Лист "Тампа Беј Тајмс" први је објавио информацију о смртном случају, наводећи да је ријеч о старијој жени из Тампе која је преминула 4. септембра.

Денга је вирусно обољење које преносе комарци, а стручњаци наводе да климатске промјене доприносе ширењу њиховог станишта.

Тренутна епидемија на Флориди вјероватно је посљедица недавних временских услова који су погодовали размножавању комараца који преносе вирус.

Највећи број локално стечених случајева у Флориди, готово 200, забележен је 2023. године, док је ове године до сада регистровано 152 случаја, према подацима Министарства здравља Флориде.

Многи заражени немају симптоме, због чега број регистрованих случајева може да буде мањи од стварног броја инфицираних.

Код оболелих могу да се јаве главобоља, грозница и симптоми слични грипу, док тежи облици могу да изазову озбиљна крварења, шок и смрт.

Епидемија је тренутно концентрисана северно од Тампе, где радници дању и ноћу прскају комарце и проверавају имања како би пронашли места са накупљеном водом, укључујући старе гуме у којима комарци могу да се размножавају.

Недавна узорковања комараца нису показала присуство вируса, што према Паолу Пекори, вишем научнику Службе за управљање комарцима округа Хилсборо, указује на смањење вероватноће нових инфекција. Стручњаци су навели да епидемија може да почне када заражену особу уједе комарац способан да пренесе вирус, након чега инфекција може да се шири међу људима, преноси Телеграф.

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Тагови :

Флорида

лабораторија

комарац

вирус Западног Нила

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