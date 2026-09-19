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Минић: Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају

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19.09.2026 15:11

Коментари:

1
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Република Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају, раде и стварају, поручује премијер Саво Минић.

"Као што смо радили и у протеклом периоду, бићемо ослонац сваком домаћину. Хвала нашим људима у Доњем Грабику на срдачном дочеку и снажној подршци!", навео је Минић на Иксу током посјете.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

село

посјета

Влада Републике Српске

Коментари (1)

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