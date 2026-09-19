Минић: Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају, раде и стварају, поручује премијер Саво Минић.
"Као што смо радили и у протеклом периоду, бићемо ослонац сваком домаћину. Хвала нашим људима у Доњем Грабику на срдачном дочеку и снажној подршци!", навео је Минић на Иксу током посјете.
Република Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају, раде и стварају. — Саво Минић (@minic_savo) September 19, 2026
Као што смо радили и у протеклом периоду, бићемо ослонац сваком домаћину.
Хвала нашим људима у Доњем Грабику на срдачном дочеку и снажној подршци! pic.twitter.com/OGHw2lXXB5
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