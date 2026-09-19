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Минић: Република Српска је јака колико су јака села и људи који у њима остају

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19.09.2026 14:50

Коментари:

1
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Прњавору да је Република Српска јака онолико колико су јака њена села и људи који у њима остају, раде и стварају.

"Као што сам радили и у протеклом периоду, бићемо ослонац сваком домаћину. Хвала нашим људима у Доњем Грабику на срдачном дочеку и снажној подршци!", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је данас посјетио ово село на подручју града Прњавора, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Прњавор

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