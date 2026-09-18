Конаковић би да дијели шамаре Србима: „Он је политичка прошлост“

Аутор:Маријана Ивељић
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"Да пружимо руку онима са којима смо до јуче ратовали због наше будућности, али данас кад смо видјели шта раде да им спуцамо шамарчину, да нас запамте док су живи и да никада више не дозволимо никоме да слави ратног злочинца а очекује преко штеле дозволу да слети у БиХ. То се више никада неће десити", поручио је министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић
Конаковић овог пута би да Србима дијели шамаре, у ствари шамарчине. Дословно.
Спочитава Србији организацију сахране генерала Младића рекавши да величају ратног злочинца. Након што је БиХ одбила захтјев за прелет авиона српског премијера Ђуре Мацута, запаљива реторика која не доликује институцији министарства иностраних послова, није престала. Министар правде Србије јасан. Достојанство је број један.
„Ми никад нисмо негирали пресуду, ми смо само тражили док је генерал био жив поштовање људског достојанства што су Мендела правила и исто тако смрћу лица казна престаје, али људско достојанство и поштовање људског достојанства не престаје“, рекао је министар правде Србије, Ненад Вујић.
Конаковић је политичка прошлост. Ми из Републике Српске и Србије не користимо такву реторику према ФБиХ и показали смо шта значе Српска и Србија, порука је премијера Саве Минића.
„А онда они кад ми њих заборавимо да постоје и кад заборавимо колико нас мрзе, они нас сваки дан подсјећају. Уопште није битно шта је он рекао, он више неће ни бити, он је политичка прошлост и остало му је још мало ових дана да прича“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Не можете базирати своју политичку каријеру на мржњи према било ком народу, јасан је Милорад Којић. Везе Српске и Србије каже, не може нико да поремети.
„Ми имамо у Републици Српској уставноправно загарантовану своју позицију и имамо специјалне и паралелне везе са Србијом и у односу на те везе са нашом братском матицом ми развијамо и наше односе и ни један Конаковић, Бакир или било ко други не може да поремети те односе. Међутим, они највише говоре о томе какви су односи унутар БиХ и да оваква БиХ не може да буде одржана“, рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ.
Јефтино је то да се скреће пажња са тема о корупцији и блокадама на оне националне, каже Ненад Грковић.
„Прикупљање јефтиних политичких поена на тој националној реторици није неуобичајена ствар овдје код нас али је стварно изјава господина Конаковића претјерана поготово што се тиче шамара и стварно не разумијем коме мисли да дијели шамаре и на који начин“, рекао је Ненад Грковић, народни посланик Листе за правду и ред.
Није Конаковићу било мало што је изјавио да ће односе са Србијом свести на најмањи могући ниво, да ће повући дипломате амбасаде Србије у БиХ иако за то нема овлаштење, сада би министар и физички да се обрачунава да га како каже имамо по чему памтити.
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