Авдо Авдић: Српска је Израелу број један, БиХ спомињу само као регију

Аутор:АТВ редакција
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Новинар Авдо Авдић осврнуо се блиске односе Републике Српске и Израела, те поручио да медији у ФБиХ показују незнање омаловажавајући то пријатељство.
Како је рекао, варају се сви они који мисле да БиХ не може доживјети "Сомалиленд сценарио".
"Колико год неки медији у Сарајеву блиски актуелном режиму покушавали да (минимизирају) причу око отварања заједничке Привредне коморе Републике Српске и Израела показују незнање, говорим о медијима сад, јер Милорад Додик је добио писмо предсједника Израела, Амбасаде Израела, у којем на двије странице БиХ се помиње само једном као регија, а Република Српска је број један. Дакле, ако неко мисли да нас не може задесити тај Сомалиленд сценарио, ја се надам да гледаоци знају Сомалиленд је прогласио своју независност под заштитом Израела, вара се", рекао је Авдић.
Подсјећамо, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске посјетили су Израел гдје су одржали низ битних састанака, међу којима и онај са премијером Бењамином Нетанјахуом.
Додик је након састанка рекао да се разговарало о проширењу сарадње.
"Прије свега о привредној сарадњи, о сарадњи у области културе, привреде, као што се тиче и трансфера нове технологије у области пољопривреде, вјештачке интелигенције и свега онога што треба да завршимо. Добили смо потпуну сагласност и потврду Нетанјахуа да ће учинити све да осмисли и уреди један оквир у којим ћемо се кретати у наредним годинама и да Република Српска може да рачуна на Израел као партнера једнако онолико колико и Република Српска рачуна на Израел", рекао је Додик.
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