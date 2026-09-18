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Намирнице које најбоље чисте организам од токсина

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18.09.2026 12:20

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Намирнице које најбоље чисте организам од токсина
Фото: Pixabay

Конзумирање масније хране, али и учестале прехладе два су синонима за надолазеће хладне дане.

Да бисте спријечили гомилање вишка килограма, али и очистили организам од штетних материја које се временом накупљају у њему, потребно је да извршите детокс.

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Цвекла

Ово поврће обилује антиоксидансима, али и бетаином који помаже јетри да се ослободи токсина. Поред тога, пектин и влакна која се налазе у цвекли помажу да се тијело ослободи штетних материја.

Шпинат

Од витамина, шпинатсадржи витамине А, Ц, Е, К, витамине Б комплекса (Б6, Б2, Б1) и фолну киселину (витамин Б9). Такође, спанаћ садржи и омега-3 масне киселине. Флавоноиди који се налазе у овом поврћу делују као природни антиоксиданси.

Грејпфрут

Ова воћка је изузетно богата антиоксидантима и потврђено јача имунитет. Сок од грејпфрута је најбољи начин за детоксикацију јетре и елиминацију штетних чиниоца. Студија је показала да су особе које су узимале грејпфрута пре сваког оброка мршавиле и до пет пута више од оних које га нису јеле. Киселине и нутријенти којима грејпфрут обилује смањују лучење хормона који утиче на стварање сала, преноси Новости Магазин.

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Бијели лук

Детоксикација је важна да би јетра била здрава. Бијели лук је богат антиоксидантима који штите тијело од оксидативних оштећења. Такође он стимулише јетру да активира ензиме који избацују штетне супстанце.

Куркума

Са својим изразито заштитним утицајем куркума представља главно биоактивно средство за борбу против болести јетре. Доказано је да смањује упале и оксидативни стрес.

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Тагови :

детокс организма

здравље

Храна

цвекла

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