Прогутао пијавицу док је пио воду са чесме: Бизаран случај шокирао љекаре

Аутор:АТВ редакција
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Љекари су у грлу једног мушкарца у турском граду Чоруму пронашли живу пијавицу, након што се јавио болници због јаког бола, отежаног гутања, искашљавања крви и отежаног дисања, пренијели су локални медији.
Пацијент је оперисан под општом анестезијом, пијавица причвршћена за грло је уклоњена, а он је отпуштен из болнице сљедећег дана, преноси портал Т24.
Према саопштењу из канцеларије начелника болнице, пацијент се јавио у Службу хитне помоћи са израженим тегобама, након што је пио воду са сеоске чесме.
Почетни преглед није показао абнормалности на плућима, али је детаљан преглед открио живу пијавицу причвршћену за задњи зид доњег дијела ждријела, иза гласних жица, која је изазивала крварење.
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Због ризика да пијавица уђе у душник и изазове озбиљно крварење, пацијент је оперисан под општом анестезијом, а пијавицу је током захвата са мјеста причвршћивања уклонио специјалиста Омер Генен.
Пацијент, код којег су се повукли симптоми, отпуштен је из болнице дан након операције.
Начелник болнице, Мухамед Гемеч, овим поводом је упозорио на опасност уколико се вода пије директно из непознатих, стајаћих или нефилтрираних природних извора, посебно у руралним подручјима и на пољима., преноси Танјуг.
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