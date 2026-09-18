Американка преживјела клиничку смрт: Била сам мртва 2 минута и видјела све

Аутор:АТВ редакција
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Американка Ненси Рајнс из Болдера, која је током адолесценције постала атеиста и окренула се науци, доживјела је искуство блиско смрти када је у 46. години проглашена мртвом на операционом столу.
Након тешке саобраћајне несреће у којој је задобила преломе кичме, ребара и колапс плућа, завршила је на операцији током које јој је срце стало на два минута.
У интервјуу за Јутјуб канал „Coming Home“, Ненси је испричала да се током клиничке смрти нашла у простору испуњеном осјећајем безусловне љубави. Из магле се материјализовала женска силуета њен духовни водич која јој је саопштила да је вријеме да научи лекције и врати се у свој живот.
Током овог искуства, приказано јој је како је планирала свој живот прије рођења, а потом је кроз такозвани преглед живота поново проживјела кључне тренутке из сопствене, али и из перспективе других људи. Након што је схватила колико свака ријеч и поступак утичу на друге, Ненси је потпуно промијенила однос према свијету.
По повратку у живот посветила се медитацији, захвалности и духовности, истакавши да је у потпуности изгубила страх од смрти који ју је раније кочио да живи пуним плућима, преноси Курир.
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