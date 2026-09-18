Хороскоп за 18. септембар: Лава очекује занимљив сусрет који би могао промијенити све

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде поручују данас?
Дан вам доноси прилику да покажете сналажљивост у изненадној ситуацији. У љубави слиједи искрен разговор, а слободни би могли да упознају занимљиву особу. Посветите пажњу исхрани.
Нови задатак могао би вам отворити врата за занимљиву пословну прилику. Партнер ће очекивати више разумијевања, док слободни могу примити позив за излазак. Пријаће вам лагана физичка активност.
Неко ће вам дати информацију која ће вам помоћи да донесете важну одлуку. У вези вас очекује више романтике, а слободни би могли обновити занимљиву комуникацију. Избјегавајте алкохол и кофеин.
Посао ће захтијевати вашу потпуну пажњу, али ћете успјешно ријешити све обавезе. Партнер ће вам показати колико му је стало, а слободни могу примјетити нечије дискретно удварање. Чувајте зглобове.
Очекује вас занимљив сусрет који би могао промијенити ваше планове за дан. Вољена особа припрема вам лијеп гест, док слободне очекује флерт на мјесту које често посјећују. Издвојите вријеме за себе, преноси Глас Српске.
Ствари које су вам дјеловале компликовано данас ће се одвијати лакше. У љубави је могуће помирење или лијеп договор, а слободни би могли добити занимљив комплимент. Више времена проведите на свјежем ваздуху.
Пријатељ ће вам предложити нешто што ће вас извући из уобичајене рутине. Партнер ће бити расположен за заједничке активности, док слободне очекује симпатија из неочекиваног круга. Обратите пажњу на сан.
Једна обавеза коначно долази на ред и успјешно ћете је привести крају. Емоције ће бити интензивне, а слободни би могли направити први корак према некоме. Избјегавајте непотребно напрезање.
Дан је погодан за краће излете, дружење и разговоре који доносе нове идеје. Партнер ће вас обрадовати пријатним изненађењем, док слободни могу привући пажњу током дружења. Уносите довољно воде.
Очекује вас разговор са особом која би могла утицати на ваше даље планове. Заузети ће уживати у топлијој атмосфери са партнером, а слободни могу добити поруку коју дуго очекују. Направите паузу од обавеза.
Спонтан приједлог промијениће вам планове, али би могао донијети добре прилике. У љубави слиједи занимљив развој догађаја, а слободни могу започети дописивање са новом особом. Могућ је пад енергије.
Добићете прилику да поправите однос и ријешите несугласице са колегом. Партнер ће тражити вашу пажњу, док слободне очекује сусрет који би могао оставити јак утисак. Пријаће вам ранији одлазак на спавање.
Наука и технологија
Изведена прва операција замјене зглоба кољена уз примјену роботске технологије
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