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Хороскоп за 18. септембар: Лава очекује занимљив сусрет који би могао промијенити све

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18.09.2026 07:06

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Хороскоп
Фото: pexels/Paoko

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

Дан вам доноси прилику да покажете сналажљивост у изненадној ситуацији. У љубави слиједи искрен разговор, а слободни би могли да упознају занимљиву особу. Посветите пажњу исхрани.

Бик

Нови задатак могао би вам отворити врата за занимљиву пословну прилику. Партнер ће очекивати више разумијевања, док слободни могу примити позив за излазак. Пријаће вам лагана физичка активност.

Близанци

Неко ће вам дати информацију која ће вам помоћи да донесете важну одлуку. У вези вас очекује више романтике, а слободни би могли обновити занимљиву комуникацију. Избјегавајте алкохол и кофеин.

Рак

Посао ће захтијевати вашу потпуну пажњу, али ћете успјешно ријешити све обавезе. Партнер ће вам показати колико му је стало, а слободни могу примјетити нечије дискретно удварање. Чувајте зглобове.

Лав

Очекује вас занимљив сусрет који би могао промијенити ваше планове за дан. Вољена особа припрема вам лијеп гест, док слободне очекује флерт на мјесту које често посјећују. Издвојите вријеме за себе, преноси Глас Српске.

Дјевица

Ствари које су вам дјеловале компликовано данас ће се одвијати лакше. У љубави је могуће помирење или лијеп договор, а слободни би могли добити занимљив комплимент. Више времена проведите на свјежем ваздуху.

Вага

Пријатељ ће вам предложити нешто што ће вас извући из уобичајене рутине. Партнер ће бити расположен за заједничке активности, док слободне очекује симпатија из неочекиваног круга. Обратите пажњу на сан.

Шкорпија

Једна обавеза коначно долази на ред и успјешно ћете је привести крају. Емоције ће бити интензивне, а слободни би могли направити први корак према некоме. Избјегавајте непотребно напрезање.

Стријелац

Дан је погодан за краће излете, дружење и разговоре који доносе нове идеје. Партнер ће вас обрадовати пријатним изненађењем, док слободни могу привући пажњу током дружења. Уносите довољно воде.

Јарац

Очекује вас разговор са особом која би могла утицати на ваше даље планове. Заузети ће уживати у топлијој атмосфери са партнером, а слободни могу добити поруку коју дуго очекују. Направите паузу од обавеза.

Водолија

Спонтан приједлог промијениће вам планове, али би могао донијети добре прилике. У љубави слиједи занимљив развој догађаја, а слободни могу започети дописивање са новом особом. Могућ је пад енергије.

Рибе

Добићете прилику да поправите однос и ријешите несугласице са колегом. Партнер ће тражити вашу пажњу, док слободне очекује сусрет који би могао оставити јак утисак. Пријаће вам ранији одлазак на спавање.

илу-операција-21072026

Наука и технологија

Изведена прва операција замјене зглоба кољена уз примјену роботске технологије

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