Трудница се породила код куће: 'Беба није могла да чека до породилишта'

Аутор:АТВ редакција
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Није свака интервенција Хитне помоћи борба са временом због болести или повреда. Поред уобичајених ноћних интервенција, из Хитне помоћи у Београду стиже једна лијепа вест. Ноћас је једна беба пожурила да стигне на свијет прије одласка у породилиште.
Екипа Хитне помоћи у Београду је имала несвакидашњу, али лијепу интервенцију на Бановом брду, гдје је затекла већ обављен порођај у кућним условима. Мајка и дјечак су превезени у КБЦ "Др Драгиша Мишовић".
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- Оно што се лијепо догодило током ноћи, то је да једна бебица није могла да сачека да оде до породилишта заједно са мамом. Десио се један порођај у кућним условима на Бановом брду. Бебица је, хвала Богу, добро. Мушка беба је у питању. Наша екипа је дошла, већ је порођај био обављен у кућним условима. Непосредно послије пуцања водењака беба је и кренула, тако да ето стигли смо и превезли их до КБЦ "Др Драгиша Мишовић" до породилишта - рекла је докторица Милена Поповић из Хитне помоћи Београда.
(РТС)
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