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Извучено тијело млађег мушкарца у центру Београда

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17.09.2026 15:36

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Извучено тијело млађег мушкарца у центру Београда
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Тијело млађег мушкарца извучено је јуче око 10 сати из ријеке Саве у центру Београда, сазнаје Телеграф.рс.

Према првим информацијама на тијелу младића нису уочене видљиве повреде које би могле да укажу на то како је дошло до смрти. Након што је тијело извучено из воде, оно је упућено на обдукцију, која би требало да покаже тачан узрок смрти.

За сада није познато како је младић завршио у Сави, нити колико дуго је његово тијело било у води. Такође, у овом тренутку нема информација које би указивале на то да је прије смрти био повређен.

Више детаља о овом случају требало би да буде познато након обдукције, када ће бити јасније да ли је смрт наступила утапањем или је претходио неки други догађај. Идентитет младића за сада није саопштен

Истрага, која би требало да утврди све околности овог догађаја, је у току.

(телеграф)

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Тагови :

Полиција

Извучено тијело

Србија

Београд

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