Извучено тијело млађег мушкарца у центру Београда

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тијело млађег мушкарца извучено је јуче око 10 сати из ријеке Саве у центру Београда, сазнаје Телеграф.рс.
Према првим информацијама на тијелу младића нису уочене видљиве повреде које би могле да укажу на то како је дошло до смрти. Након што је тијело извучено из воде, оно је упућено на обдукцију, која би требало да покаже тачан узрок смрти.
За сада није познато како је младић завршио у Сави, нити колико дуго је његово тијело било у води. Такође, у овом тренутку нема информација које би указивале на то да је прије смрти био повређен.
Више детаља о овом случају требало би да буде познато након обдукције, када ће бити јасније да ли је смрт наступила утапањем или је претходио неки други догађај. Идентитет младића за сада није саопштен
Истрага, која би требало да утврди све околности овог догађаја, је у току.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
7 ч0
Регион
1 д0
Србија
1 д0
Свијет
22 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
24
18
04
17
58
17
48
17
43
Тренутно на програму