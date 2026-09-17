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Арно Гујон: Срби били жртве погрома, а само се борили за своју слободу и идентитет

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17.09.2026 11:23

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Арно Гујон: Срби били жртве погрома, а само се борили за своју слободу и идентитет

Директор Канцеларије за јавну и културну дипломатију и оснивач Фондације "Солидарите Косово," Арно Гујон, учествовао је на форуму у Јекатеринбургу гдје је говорио о односима Србије и Русије, српски страдаwима, али и о политици Србије према Русији.

Гујон, рођени Француз, је, између осталог рекао да су Срби проживјели погроме на Косову, а да су само жељели да сачувају своју културу, слободу и народ.

"Имали смо 19 година и жељели смо да помогнемо Србима који су били жртве тих погрома. Знали смо да су Срби наша браћа која се боре за своју слободу, идентитет, културу, народ. Те вриједности су биле и наше вриједности. Те вриједности, убијеђен сам, су такође и ваше вриједности. И зато сам веома срећан што сам данас са вама", поручио је Гујон на централном панелу Форума.

Након панела Гујон је истакао да се Србија у Русији доживљава као нешто изузетно.

"Имао сам овдје прилику да кажем нешто што се у Србији схвата олако, као да се то подразумијева, али по реакцији руске и иностране публике видимо да се овдје доживљава као нешто изузетно. Србија је једина земља у Европи која није увела санкције Русији. Србија је једина земља која има авионску флоту која лети ка Русији. Ми смо прави мост између Европе и Русије и нисмо пратили политику санкција, нити политику према којој је требало демонизовати и забрањивати руску културу", рекао је Гујон.

Форум у Јекатеринбургу је окупио више од 10.000 учесника из цијелог свијета, а отворио га је предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Арно Гујон

Јекатеринбург

Русија

Србија

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