Мистерија уклете куће у Параћину: Славиша испод душека пронашао језиву тајну

Аутор:АТВ редакција
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Славиша из Параћина, након усељења у стару кућу, на улици је срео претходну станарку која му је рекла да погледа испод душека.
Испод душека је нашао пожутјело писмо у којем га жена упозорава да не остаје у кући и да не спава у тој соби. Послије тога се сјетио ранијих необичних звукова и помјерања ствари, а жена му је касније потврдила да је поруку намјерно сакрила.
Славиша из Параћина није вјеровао у приче о уклетим кућама и натприродним појавама. Све се промијенило након сусрета са женом која је прије њега живјела у кући у коју се тек уселио.
На улици му је упутила необично упозорење, а оно што је касније пронашао у спаваћој соби натјерало га је да потпуно другачије погледа свој нови дом.
Када је пронашао стару и повољну кућу за становање, Славиша није превише размишљао о њеној прошлости. Објекат јесте био стар и помало запуштен, али њему је тада било најважније да има кров над главом. Знао је само да је прије њега ту живјела жена која се одселила. Није постављао додатна питања. А онда ју је срео.
Неколико дана након усељења враћао се из града када му је пришла претходна станарка. Није жељела да води дуг разговор.
Поручила му је да, чим стигне кући, погледа испод душека. Славиша је најприје помислио да је ријеч о шали. Међутим, њен израз лица није одавао утисак особе која покушава да га насмије.
Инсистирала је да уради оно што му је рекла и да пажљиво прочита све што пронађе. Затим је отишла.
Њене ријечи сатима су му одзвањале у глави. Када се вратио кући, покушавао је да настави дан као да се ништа није догодило. Ипак, радозналост је на крају била јача.
Ушао је у спаваћу собу, пришао кревету и подигао душек. Тада је угледао пресавијени, пожутјели папир. Изгледао је као да се већ дуго налази на том мјесту. Чим је почео да чита, нестала је свака помисао да је у питању безазлена шала.
Писмо је, према његовој исповијести, оставила жена која је раније живјела у кући. У њему је упозорила сљедећег станара да не остаје у том дому. Тврдила је да је током боравка доживљавала необјашњиве ствари због којих је временом почела да вјерује да са кућом нешто није у реду.
Није описивала духове нити нудила доказ за оно што тврди. Ипак, била је увјерена да треба да оде и да се више никада не врати. Посебно га је узнемирило упозорење да, уколико ипак одлучи да остане, не спава у соби у којој је пронашао поруку.
Тек након читања писма Славиша је почео да размишља о необичним ситуацијама које је до тада приписивао старости куће. Ноћу је умео да чује звуке налик корацима. Дешавало му се да се пробуди усред ноћи без јасног разлога, а једном му се учинило и да неко помјера столицу у кухињи.
Једног јутра пронашао је кључеве на другом мјесту од оног на којем је вјеровао да их је оставио. Све је раније објашњавао сасвим рационално старим подовима, цијевима, ветром или сопственом заборавношћу. Послије писма, исте ствари више нису дјеловале толико безазлено.
Славиша је желио одговоре, па је покушао поново да пронађе претходну станарку. Када је коначно успио да разговара са њом, потврдила му је да је управо она написала поруку и намјерно је сакрила испод душека прије одласка.
Међутим, није жељела детаљно да објасни шта јој се догодило. Поручила му је само да постоје ствари о којима је боље не знати превише. Те вечери Славиша није спавао у спаваћој соби, преноси Еспресо.
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