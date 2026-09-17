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Датум овјере пресудан: Без овог документа пензионери у ФБиХ могу остати без примања

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17.09.2026 08:32

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Пензионер, старац, руке
Фото: АТВ

Пензионери из иностранства у обавези су да доставе потврде о животу за 2027., овјерену од 1. новембра до 31. децембра ове године.

Како су саопштили из Завода за пензијско и инвалидско осигурање ФБиХ, потврде о животу овјерене прије 1. новембра 2026, неће се прихватати за 2027. годину.

Гд‌је преузети образац за потврду?

Корисници могу образац Потврде о животу преузети са веб странице Федералног завода за ПИО, попунити га и овјерити код:

  • носиоца пензијског осигурања у иностранству или у БиХ,
  • надлежног органа општине пребивалишта корисника пензије,
  • нотара,
  • дипломатског/конзуларног представништва Босне и Херцеговине,
  • дома пензионера, ако је корисник тамо смјештен, или болнице, ако је корисник тренутно смјештен у болници.

Овјерену потврду о животу потребно је у оригиналу доставити искључиво поштом, на једну од адреса Федералног завода за ПИО.

Потврду је потребно доставити најкасније до 31. децембра 2026. године.

"Потврде о животу које нису попуњене и овјерене на прописан начин, као и потврде овјерене од институција које нису надлежне за овјеру, сматраће се неисправним и неће бити прихваћене. Недостављање потврде о животу доводи до обустављања исплате пензије", истичу из Федералног завода за ПИО, пише Тузлански.

Наглашавају да нису сви пензионери у обавези да доставе потврду о животу.

"Обавезу достављања потврде о животу немају корисници пензије са пребивалиштем исплатном адресом у Републици Српској, Хрватској, Словенији, Србији, Црној Гори и Сјеверној Македонији, осим у случајевима када због недостатка идентификованих података није могуће извршити провјеру и када их Федерални завод за ПИО о томе посебно обавијести", поручују из Федералног завода за ПИО.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пензионери

Пензија

ФБиХ

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