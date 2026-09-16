"ЦИК хоће потпуну контролу избора"

Аутор:Бранка Дакић
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Прво ће гласови бити пребројани електронским путем, а затим и ручно. Резултати се, затим, шаљу у Главни центар за бројање у Сарајево, који ће провјеравати да ли се подудара број гласова избројан на ова два начина.
Ако не, слиједи поновно бројање у ЦИК-овом Центру. Све то ради апсолутне контроле, јер у ЦИК-у, очигледно, немају повјерење у локалне изборне комисије.
„Сва контрола је у Централној изборној комисији, жељели смо да процес држимо у својим рукама и растеретимо терен, поготово због касних припрема и врло отворено желим говорити о томе да знам шта су пропусти. Ово особље које ћемо добити зна шта ради, а да комисије поправе све оно што су препознале као властити недостатак, а ми све оно што смо препознали као недостатак у раду ЦИК-а“, рекла је Ирена Хаџиабдић, члан Централне изборне комисије БиХ.
Ако одступања буде више од два одсто, а то је, на примјер 10 листића на 500 гласача, онда слиједи поновно бројање. У претходним изборним циклусима, приликом утврђивања неправилности и грешака, поново се бројало у градским и општинским изборним комисијама.
„Да бисмо утврдили те стварне резултате, ми смо од ЦИК-а тражили сагласност да се ради поновно отварање врећа. Ми бисмо звали тај бирачки одбор, он би, уколико је могуће долазио на поновно бројање уз присуство ГИК-а. Сада је разлика та, уколико се деси да буде одступање ручног бројања и скенера, то ће се радити у Главном центру за бројање“, рекао је Синиша Терзић, предсједник Градске изборне комисије Требиње.
„У случају да смо ми утврдили грешку, онда смо ми могли тражити од Сарајева да нам дозволи распакивање и бројање. У том случају, позивамо тај бирачки одбор да дође у сједиште Градске изборне комисије и вршимо бројање“, рекао је Жељко Шкондрић, предсједник Градске изборне комисије Приједор.
У Коалицији „Под лупом“ не виде ништа спорно. Ово виде као начин спречавања манипулација.
„Ми сматрамо да је то јако добро, зато што су се манипулације при уносу резултата гласања и при поновном бројању или обради протокола често дешавале у сами локалним изборним комисијама“, рекао је Дарио Јовановић, Коалиција „Под лупом“.
Ако и јесте тако, тешко је да ико са сигурношћу може тврдити да покушаја манипулација неће бити и у Главном центру за бројање. У ЦИК-у вјерују да су они способнију од локалних изборних комисија, иако су 20 дана пред изборе признали да им скоро ништа не иде по плану и да скоро ништа није спремно за спровођење избора Немају довољно обученог кадра за сам изборни дан, па је логично поставити питање како очекивати да га имају за посао поновног бројања.
„Све оно што је једноставно и гдје они сматрају да могу утицати на изборе, они су преузели на себе, а с друге стране пребацују одговорност на локалне изборне комисије“, рекао је Александар Радета, члан Републичке изборне комисије.
Ако је судити по ономе што смо видјели до сада на тестном гласању, по томе шта со данас чули у ЦИК-у, оптимистично би било очекивати да на великом броју бирачких мјеста неће доћи до поновљеног бројања. Централна изборна комисија има обавезу да најави када ће то бити и са којег бирачког мјеста се поново броје гласове, а представници странака имају право да траже присуство том бројању. Иначе, Главни центар за бројање биће у сарајевској Зетри, а за изнајмљивање простора на два мјесеца коштаће више од 86.000 марака.
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