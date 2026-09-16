И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

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По наредбама Посебног одјела за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда ФБиХ, а под надзором поступајућег федералног тужиоца Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБИХ, полицијски службеници ФУП-а настављају провођење истражних активности у предмету "Доња Јабланица".
У оквиру наведених активности врши се привремено одузимање предмета и доказног материјала у сједиштима правних особа на подручју Херцеговачко-неретванског, Тузланског, Западнохерцеговачког и Средњобосанског кантона.
"Истовремено, полицијски службеници ФУП-а спроводе и саслушања свједока у службеним просторијама надлежних кантоналних министарстава унутрашњих послова", саопштено је из ФУП-а.
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Наведене активности представљају наставак интензивног рада Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБиХ и Федералне управе полиције на прикупљању доказа и утврђивању свих чињеница и околности релевантних за истрагу у предмету "Доња Јабланица", преноси Кликс.
"У оквиру исте истраге, полицијски службеници Федералне управе полиције су 9. септембра 2026. године, под руководством поступајућег федералног тужиоца и уз асистенцију полицијских службеника МУП-а ХНК, који су осигуравали лице мјеста, извршили увиђај на локалитету каменолома 'Шупљика', с циљем прикупљања додатних доказа", додаје се у саопштењу.
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