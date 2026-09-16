Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Добој организоваће сутра, 17.09.2026. године, у 10:00 часова у Градском парку у Добоју дружење са најмлађим ученицима основних школа у оквиру традиционалне акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“.
Акцију поводом почетка школске године спроводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске са циљем повећања безбједности дјеце у саобраћају и подизања свијести свих возача о важности поштовања прописа, посебно у близини школских зона.
У сарадњи са Ауто-мото друштвом Добој у парку ће бити постављен посебан саобраћајни полигон. На њему ће добојски основци, кроз практичне и едукативне садржаје, савладати основна правила за безбједно учешће у саобраћају.
Поред припадника Полицијске управе Добој, у овој значајној манифестацији учествоваће и представници других субјеката кључних за безбједност саобраћаја.
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