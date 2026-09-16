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Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

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16.09.2026 12:22

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Дјеца
Фото: АТВ

Полицијска управа Добој организоваће сутра, 17.09.2026. године, у 10:00 часова у Градском парку у Добоју дружење са најмлађим ученицима основних школа у оквиру традиционалне акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“.

Акцију поводом почетка школске године спроводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске са циљем повећања безбједности дјеце у саобраћају и подизања свијести свих возача о важности поштовања прописа, посебно у близини школских зона.

У сарадњи са Ауто-мото друштвом Добој у парку ће бити постављен посебан саобраћајни полигон. На њему ће добојски основци, кроз практичне и едукативне садржаје, савладати основна правила за безбједно учешће у саобраћају.

Поред припадника Полицијске управе Добој, у овој значајној манифестацији учествоваће и представници других субјеката кључних за безбједност саобраћаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Школа

саобраћај

Дјеца

Заштитимо дјецу у саобраћају

Агенција за безбједност саобраћаја

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