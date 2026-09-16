Сунчано и топлије у Српској: Јутро свјеже, током дана до 30 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској јутрос је освануло ведро и свјеже вријеме, у вишим предјелима хладно, док је локално уз ријеке присутна магла.
У Херцеговини дува слаба до умјерена бура, а у осталим крајевима вјетар је слаб и промјенљив.
Температуре ваздуха измјерене у седам часова кретале су се од седам степени на Чемерну, до седамнаест степени у Требињу. У Мркоњић Граду измјерено је десет, док су Бањалука, Приједор, Нови Град, Бијељина, Фоча и Рудо имали једанаест степени Целзијусових. У Добоју, Вишеграду и Билећи термометри су показивали дванаест степени, а на Хан Пијеску девет степени.
Током дана очекује се сунчано вријеме уз локално малу облачност и знатно топлије него ујутру. Вјетар ће бити слаб источни и сјевероисточни, док ће у Херцеговини послијеподне буру замјенити јужни вјетар. Максимална температура ваздуха кретаће се од двадесет четири до тридесет степени Целзијусових, док се у вишим предјелима очекује око двадесет степени.
У Бањалуци се након свјежег јутра током дана очекује сунчано и топло вријеме уз малу облачност и слаб сјевероисточни вјетар. Максимална дневна температура ваздуха у највећем граду Српске износиће око двадесет девет степени Целзијусових.
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