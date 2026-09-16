Више ништа неће бити исто: Жене због овог добијају плаћене слободне дане?

Аутор:АТВ редакција
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На порталу Петиције.хр прије само мјесец дана покренута је иницијатива за увођење законског права на плаћено менструално боловање у трајању од један до два дана мјесечно за раднице које пате од дисменореје и пратећих здравствених тегоба.
"Циљ ове мјере је заштита здравља, достојанства и радне способности жена, модернизација хрватског тржишта рада према западноевропским стандардима те стварање праведнијег и емпатичнијег друштва", кажу покретачи ове петиције која ће засигурно наићи на одобравање бројних жена.
Боловање би се остваривало, објашњено је, на темељу потврде љекара породичне медицине или гинеколога.
"Имам ендометриозу, јако обилна крварења и болове прва три дана и ово би ми пуно значило. Иначе користим годишњи", каже једна потписница петиције. "Познајем жене које болују од ендометриозе, сматрам да требају добити не само дан два већ пет дана и бенефицирани радни стаж и право на инклузивни додатак због свих трошкова за разне лијекове које морају пити", додаје друга.
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Предлаже се да раднице које пате од примарне или секундарне дисменореје имају право на максимално два радна дана оправданог и плаћеног изостанка с посла унутар једног календарског мјесеца, те накнаду плате у износу од сто одсто од основице, која се од првог дана исплаћује из средстава Хрватског завода за здравствено осигурање (ХЗЗО), како се не би стварао додатни финансијски терет за послодавце.
"Као здравствени радници, наглашавамо да тешка дисменореја није субјективни осјећај нелагоде, већ акутно медицинско стање", кажу из иницијативе те додају како према медицинским истраживањима, преко двадесет одсто жена пати од симптома који укључују снажне и онеспособљавајуће грчеве у доњем дијелу трбуха и леђа, мучнину, повраћање, мигрене и општу малаксалост, значајан пад концентрације и моторичких способности.
"Форсирање рада у таквом стању нарушава достојанство раднице, смањује продуктивност и повећава ризик од професионалних грешака и повреда на раду", наглашено је.
Иницијатива предвиђа строге и јасне контролне механизме како би се спријечиле злоупотребе. Право се остварује искључиво уз препоруку гинеколога или породичног љекара, која се обнавља једном годишње, а трошак боловања у потпуности сноси држава (ХЗЗО) од првог дана изостанка, чиме се елиминише ризик да послодавци избјегавају запошљавање жена.
Увођење ове мјере усклађује Хрватску с најнапреднијим свјетским и европским праксама. Шпанија је двије хиљаде двадесет треће године постала прва европска земља која је законски увела менструално боловање, док бројне глобалне компаније на Западу то право већ годинама нуде као дио стандардног пакета заштите права радника, преноси Дневно.хр.
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