Шакал напао још једног српског туристу у Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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Грчки медији пренијели су нове детаље о недавним инцидентима на Ситонији, потврђујући да су жртве оба напада држављани Србије.
Двогодишњи дјечак, који је задобио повреде у предјелу главе и леђа, збринут је у болници у Солуну. Његово здравствено стање је стабилно, а из предострожности и у складу са медицинским протоколом прима серум против бјеснила, наводи "Грчка инфо".
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Како преносе грчки медији, неколико дана касније, у истом мјесту нападнут је и одрасли туриста из Србије, кога је животиња угризла за врат. Њему је прва помоћ пружена у болници у Полигиросу, након чега је пуштен на кућно лијечење.
Стручњаци су узели ДНК узорак како би утврдили да ли се ради о шакалу или вуку, али провјериће и да ли постоји генетска повезаност са вуком који је у септембру 2025. године на истој локацији напао петогодишње дијете.
Највећу забринутост стручњака изазива необично понашање животиње. Чињеница да се примакла људима без страха указује на то да се навикла на присуство човјека и да га више не посматра као пријетњу.
Потрага на терену је у току, а локалне власти апелују на мјештане и туристе да буду опрезни током ноћи и да не остављају отпад изван контејнера како не би привлачили предатора.
Ујед шакала у кампу код Неос Мармараса, гдје је повријеђено и дијете из Србије, изазвао је додатну забринутост међу туристима због страха од бјеснила.
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Наиме, према подацима Европске агенције за безбједност хране (ЕФСА), у Грчкој од маја 2014. године није забиљежен ниједан случај бјеснила, док се земља званично води као држава чланица са статусом слободним од инфекције вирусом бјеснила (РАБВ).
Инцидент се догодио током ноћи, када је шакал, према наводима, ушао у камп, а потом и у шатор у којем се налазила породица из Србије са дјететом. Животиња је дијете угризла за лице, након чега је оно пребачено у болницу, гдје му је рана санирана и ушивена.
Послије напада на дијете међу туристима се отворило и питање могућности заразе бјеснилом. Ријеч је о болести која се може пренијети уједом заражене животиње и због тога сваки такав контакт захтијева озбиљан опрез.
Међутим, подаци за Грчку су охрабрујући.
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Грчка се званично води као земља слободна од терестричног бјеснила, односно бјеснила које се преноси копненим животињама. Грчко Министарство руралног развоја и хране наводи статус Грчке међу земљама Европске уније ослобођеним од ове болести, а од маја 2014. није потврђен ниједан случај бјеснила код животиња.
То, међутим, не значи да сваки контакт са дивљом животињом треба занемарити. Посебно је важно потражити медицински савет након уједа или огреботине, као и након контакта пљувачке животиње са оштећеном кожом.
Шакал је по природи углавном плашљива животиња која избјегава људе, због чега његово приближавање кампу и улазак у шатор представљају неуобичајено понашање.
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Туристима се савјетује да дивљим животињама не прилазе, да их не хране и да не покушавају да их тјерају или хватају.
Посебан опрез потребан је током вечерњих и ноћних сати, када би малу дјецу требало држати у непосредној близини. Храну и отпатке не би требало остављати ван шатора или смјештаја, јер могу привући животиње.
Свако неуобичајено приближавање дивље животиње људима треба пријавити особљу кампа или надлежним службама.
На Халкидикију је и прошле године забиљежен озбиљан инцидент са дивљом животињом – у септембру 2025. године вук је напао петогодишњу дјевојчицу.
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