Бројна искључења струје у Бањалуци: Ова насеља и улице данас остају без напајања

Аутор:АТВ редакција
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Бројна искључења струје у Бањалуци најављена су из Електрокрајине за данас.
У периоду од 09.00 до 12.00 часова, дијелови улица Бранка Грбчића, Драгана Бубића, Књаза Милоша бр. 6, Средњошколска и Ивана Горана Ковачића остају без напајања електричном енергијом, док ће дио улице Кордунашка бити без напајања од 09.30 до 12.30 часова.
Дио насеља Крчмарице остаје без струје у периоду од 09.00 до 14.00 часова, као и дијелови насеља Голеши (Ћутковићи) и Драгочај (Страњани).
Дио Булевара војводе Степе Степановића ће бити без струје у периоду од 09.00 до 14.00 часова.
Дијелови насеља Јовићи, Гајићи и Пантоши ће остати без напајања од 08.00 до 15.00 часова, док ће од 08.00 до 14.00 часова бити без струје дијелови насеља Крупа на Врбасу и Рекавице.
Од 09.00 до 14.00 часова ће дио насеља Мишин Хан бити без напајања електричном енергијом.
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