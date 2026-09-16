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Бројна искључења струје у Бањалуци: Ова насеља и улице данас остају без напајања

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16.09.2026 07:38

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Струја
Фото: АТВ

Бројна искључења струје у Бањалуци најављена су из Електрокрајине за данас.

У периоду од 09.00 до 12.00 часова, дијелови улица Бранка Грбчића, Драгана Бубића, Књаза Милоша бр. 6, Средњошколска и Ивана Горана Ковачића остају без напајања електричном енергијом, док ће дио улице Кордунашка бити без напајања од 09.30 до 12.30 часова.

Дио насеља Крчмарице остаје без струје у периоду од 09.00 до 14.00 часова, као и дијелови насеља Голеши (Ћутковићи) и Драгочај (Страњани).

Дио Булевара војводе Степе Степановића ће бити без струје у периоду од 09.00 до 14.00 часова.

Дијелови насеља Јовићи, Гајићи и Пантоши ће остати без напајања од 08.00 до 15.00 часова, док ће од 08.00 до 14.00 часова бити без струје дијелови насеља Крупа на Врбасу и Рекавице.

Од 09.00 до 14.00 часова ће дио насеља Мишин Хан бити без напајања електричном енергијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

нестанак струје

искључење струје

насеља без струје

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