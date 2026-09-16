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У Хагу изрицање пресуде Тачију, Краснићију, Весељију и Сељимију

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16.09.2026 07:14

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Зграда Хага, Холандија
Фото: АТВ

У Специјализованим вијећима у Хагу у 10 часова изриче се првостепена пресуда четворици бивших команданата такозване ОВК – Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Реџепу Сељимију и Јакупу Краснићију, који су оптужени за ратне злочине и злочине против човјечности.

Тужилаштво је током суђења тврдило да је доказало кривицу четворице оптужених за прогон, затварање, друга нехумана дјела, мучење, убиство и присилни нестанак, као и за четири тачке оптужнице за ратне злочине – незаконито или произвољно лишавање слободе, сурово поступање, мучење и убиство. За та дјјела тражи казну од 45 година затвора.

Ко су биле жртве и гдје су злочини почињени

Према наводима тужилаштва, жртве су били Срби, Роми и Ашкалије, цивили за које се вјеровало да сарађују са српским властима, као и Албанци који су подржавали Демократски савез Косова или били повезани са њим и другим странкама које су сматране противницима ОВК. На мети су били и Албанци који нису жељели да се придруже ОВК или је подрже, људи који су сматрани противницима на основу свог садашњег или бившег запослења, као и они који су се дружили са Србима.

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Злочини су, према оптужници, почињени најкасније од марта 1998. до краја септембра 1999. године на више од 40 локација широм Косова и Метохије, као и у Куксу и Ћахану на сјеверу Албаније.

Хaшим Тачи, Кадри Весељи, Реџеп Сељими и Јакуп Краснићи оптужени су за ратне злочине и злочине против човјечности над најмање 407 притвореника, од којих су најмање 102 убијена.

(РТС)

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Тагови :

Хашим Тачи

Хаг

пресуда

ОВК

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