Ер Србија увела директан лет за Тенерифе

Аутор:АТВ редакција
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Ер Србија је данашњим летом званично успоставила директну авио-линију између Београда и највећег Канарског острва - Тенерифе.
Летови између Београда и острва Тенерифа обављаће се два пута недјељно, уторком и суботом из Београда, док су повратни летови планирани сриједом и недјељом, саопштила је Ер Србија.
Тенерифе је седма дестинација Ер Србије у Шпанији, уз Мадрид, Барселону, Малагу, Палму де Мајорку, Валенсију и Аликанте.
"Увођењем директних летова за Тенерифе настављамо да ширимо мрежу Ер Србије у Шпанији, која је једно од најважнијих и најатрактивнијих туристичких тржишта у Европи. Велико интересовање путника за ову линију показало је да постоји јасна потражња за директном везом Београда са Канарским острвима. Тенерифе је дестинација која, захваљујући пријатној клими током цијеле године, пружа могућност за путовања и ван традиционалне љетње сезоне, а посебно током јесени и зиме. Вјерујемо да ће нова линија бити занимљива путницима из Србије и региона, као и онима који из других дестинација у нашој мрежи преко Београда путују на острво Тенерифе", рекао је директор за комерцијалу и стратегију Ер Србије Бошко Рупић.
Тенерифе је највеће међу Канарским острвима и познато је по упечатљивим пејзажима, пјешчаним плажама и разноврсној туристичкој понуди. Посебно се издваја Национални парк Теиде, којим доминира вулкан Теиде, највиши врх Шпаније.
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Острво је познато и по плажама са црним пијеском, могућностима за посматрање китова и делфина, бројним пјешачким стазама, сликовитим приморским мјестима и атрактивним видиковцима. Међу најпосјећенијим локацијама су и планинско село Маска, природни парк Анага и град Сан Кристобал де ла Лагуна, чије је историјско језгро под заштитом УНЕСКО. Тенерифе привлачи и љубитеље локалне гастрономије, активности на отвореном и посматрања звјезданог неба.
Ер Србија ће већ 30. септембра додатно проширити своју мрежу у Шпанији увођењем директних летова између Београда и Севиље, чиме ће национална авио-компанија повезивати Београд са укупно осам дестинација у тој земљи.
(ТАНЈУГ)
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