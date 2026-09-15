Први снимци са мјеста убиства код Ивањице: Породица и комшије испред куће у којој је нађено тијело

Аутор:АТВ редакција
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У селу Опаљеник код Ивањице пронађено је тијело М. П. (41).
На првим снимцима и фотографијама са лица мјеста виде се потресни призори, а јаке полицијске снаге су и даље присутне.
Према првим незваничним информацијама, на тијелу су уочене повреде настале од два метка испаљена у предјелу главе. Мушкарац је живио сам. Испред куће су се окупили породица, пријатељи, комшије и познаници, пише Блиц.
Србија
Ужас у селу Опаљеник: Пронађено тијело са двије прострелне ране на глави
На лицу мјеста је полиција, а у току је увиђај којим ће бити утврђене све околности овог догађаја.
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