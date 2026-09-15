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Први снимци са мјеста убиства код Ивањице: Породица и комшије испред куће у којој је нађено тијело

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15.09.2026 15:37

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У селу Опаљеник код Ивањице пронађено је тијело М. П. (41).

На првим снимцима и фотографијама са лица мјеста виде се потресни призори, а јаке полицијске снаге су и даље присутне.

Према првим незваничним информацијама, на тијелу су уочене повреде настале од два метка испаљена у предјелу главе. Мушкарац је живио сам. Испред куће су се окупили породица, пријатељи, комшије и познаници, пише Блиц.

ротација полиција

Србија

Ужас у селу Опаљеник: Пронађено тијело са двије прострелне ране на глави

На лицу мјеста је полиција, а у току је увиђај којим ће бити утврђене све околности овог догађаја.

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Тагови :

Убиство

Ивањица

пронађено тијело

Полиција

видео снимак

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