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Хаос у Приштини: Присталице терористичке ОВК разбили прозоре на згради владе привремених институција

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16.09.2026 17:54

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Хаос у Приштини: Присталице терористичке ОВК разбили прозоре на згради владе привремених институција
Фото: Instagram/zubinpotokinfo

Присталице терористичке ОВК засули су каменицама зграду владе привремених приштинских институција и разбили неколико прозора незадовољни осуђујућом пресудом бившим вођама ОВК пред Специјализованим судом у Хагу.

Такозвана косовска полиција поставила је кордон и не дозвољава окупљенима да приђу згради.

Демонстранти су претходно са централног трга, гдје су пратили изрицање пресуде, отишли до сједишта Еулекса у Косову Пољу, гдје су покушали да пробију ограду и упадну у објекат, али их је у томе спријечила такозвана косовска полиција.

Камењем и флашама гађали су сједиште Еулекса, разбију прозоре и оштетили ограду око комплекса.

Суд у Хагу изрекао је данас четворици вођа терористичке ОВК укупно 81 годину казне затвора.

Хашим Тачи и Јакуп Краснићи осуђени су на по 25 година затвора, Кадри Весељи на јединствену казну од 18 година затвора, а Реџеп Селими на 13 година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хашим Тачи

Приштина

ОВК

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