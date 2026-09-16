Хаос у Приштини: Присталице терористичке ОВК разбили прозоре на згради владе привремених институција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Присталице терористичке ОВК засули су каменицама зграду владе привремених приштинских институција и разбили неколико прозора незадовољни осуђујућом пресудом бившим вођама ОВК пред Специјализованим судом у Хагу.
Такозвана косовска полиција поставила је кордон и не дозвољава окупљенима да приђу згради.
Демонстранти су претходно са централног трга, гдје су пратили изрицање пресуде, отишли до сједишта Еулекса у Косову Пољу, гдје су покушали да пробију ограду и упадну у објекат, али их је у томе спријечила такозвана косовска полиција.
Камењем и флашама гађали су сједиште Еулекса, разбију прозоре и оштетили ограду око комплекса.
Суд у Хагу изрекао је данас четворици вођа терористичке ОВК укупно 81 годину казне затвора.
Хашим Тачи и Јакуп Краснићи осуђени су на по 25 година затвора, Кадри Весељи на јединствену казну од 18 година затвора, а Реџеп Селими на 13 година.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
48
20
48
20
44
20
38
20
30
Тренутно на програму