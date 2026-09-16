Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

Аутор:АТВ редакција
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Борбу за живот водио је 29-годишњи држављанин Србије, који је извучен без свијести из мора у подручју луке Ставрос у Солуну.
У инциденту је први реаговао власник оближњег бара на плажи, који је одмах започео кардиопулмоналну реанимацију (КПР), а убрзо су помоћ преузели чланови Волонтерске спасилачке екипе Волвије.
Захваљујући непрекидним компресијама грудног коша и давању кисеоника, младић је поново добио срчани пулс и почео спонтано да дише. Волонтери су му пружали помоћ и предузели мере за спречавање хипотермије све до доласка мобилне екипе грчке Хитне помоћи (ЕКАВ).
Хитна помоћ је 29-годишњака преузела у релативно добром стању и превезла га у болницу, уз асистенцију припадника Обалске страже, преноси портал Thitanews.gr
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