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Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

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16.09.2026 16:45

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Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.
Фото: pexels/Adrien Olichon

Борбу за живот водио је 29-годишњи држављанин Србије, који је извучен без свијести из мора у подручју луке Ставрос у Солуну.

У инциденту је први реаговао власник оближњег бара на плажи, који је одмах започео кардиопулмоналну реанимацију (КПР), а убрзо су помоћ преузели чланови Волонтерске спасилачке екипе Волвије.

Захваљујући непрекидним компресијама грудног коша и давању кисеоника, младић је поново добио срчани пулс и почео спонтано да дише. Волонтери су му пружали помоћ и предузели мере за спречавање хипотермије све до доласка мобилне екипе грчке Хитне помоћи (ЕКАВ).

Хитна помоћ је 29-годишњака преузела у релативно добром стању и превезла га у болницу, уз асистенцију припадника Обалске страже, преноси портал Thitanews.gr

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Тагови :

Грчка

младић

Море

утопио се мушкарац

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