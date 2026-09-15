Планирате на море: Имамо више добрих вијести за вас

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док се велики дио Европе полако опрашта од љета, на појединим дијеловима Медитерана купаћи костими још неко вријеме неће завршити у ормару.
За оне који планирају тек сада да иду на море имамо више добрих вијести.
Температура и те како угодних ће бити још, а цијене су већ почеле да падају.
Србија
Онесвијестила се у цркви, имала мистичну визију: Лажна гатара срушила високо друштво
Посебно занимљив примјер је Кипар, гдје септембар практично још нема много везе са јесени.
На обали се дневне температуре током овог мјесеца углавном крећу између 29 и 32 степена, док температура мора достиже 28 до 29 степени. Киша је и даље ријетка, а сунчаних сати има између десет и 11 дневно. Чак и крајем септембра температуре уз море најчешће остају између 28 и 30 степени.
Занимљиво је да управо море представља један од највећих адута касног одмора на Кипру. Медитеран се током љета постепено загријава, па вода у септембру може бити једнако топла или чак топлија него током јула и августа.
Почетком овог септембра температура површине мора око Кипра достизала је 29 степени. Туристичка сезона притом није завршена – хотели, ресторани, плажни барови, излети бродом и друге туристичке услуге раде нормално, како је пренио "Сајпрус мејл".
Бања Лука
Водовод најавио радове: Ево које бањалучке улице данас остају без воде
Мијења се, међутим, структура гостију. Са завршетком школских распуста смањује се број породица са дјецом, па плаже и хотели постају нешто мирнији.
А почиње да се мијења и рачун.
Подаци о цијенама хотела на Кипру за 2026. показују да је просјечна основна цијена смјештаја пала са око 184 долара у августу на 169 долара у септембру, односно за око осам одсто.
Код вила је разлика била још израженија: медијална цијена анализираних објеката пала је са 552 евра по ноћи у августу на 409 евра у септембру – око 26 одсто.
Наравно, то не значи да ће сваки туриста остварити толику уштеду, јер коначна цијена зависи од термина, локације и тренутка резервације, али показује колико излазак из главне сезоне може да промијени рачуницу.
А шта ако одмор помјерите чак за октобар? Ту прича постаје још занимљивија.
Анализа туристичких понуда за октобар 2026. обухватила је 439 аранжмана за 30 дестинација, уз исти критеријум – авионски аранжман за двије одрасле особе и боравак од седам до 14 дана.
Најјефтиније пронађене понуде биле су за Грчку, од 180 евра по особи. На Криту се у октобру може очекивати око 24 степена током дана и море од приближно 23 степена.
Свијет
Захарова: Српски народ представља један од најбољих примјера отпорности
Турска је у анализи стартовала од 224 евра, уз око 27 степени у Анталији и море од приближно 25 степени. Малта је била доступна од 234 евра, уз дневних 25 и температуру мора око 23 степена.
Ријеч је о понудама са поласцима са различитих аеродрома у централној Европи, па ове износе не треба посматрати као цијене аранжмана из Србије.
Ипак, када се не гледа само најнижа цијена, већ комбинација трошка, температуре мора и доступности летова, Кипар је добио највишу укупну оцјену за октобар – 78 од могућих 100 бодова.
Најјефтиније понуде у анализираној бази почињале су од 247 евра, док је дугорочни октобарски просјек за подручје Ларнаке и Аја Напе око 28 степени током дана и приближно 25 степени у мору.
Другим ријечима, док се у великом дијелу Европе већ тражи јакна, овдје одмор још може да изгледа готово као усред љета.
Ни Сицилија није далеко. Анализа за Италију показује понуде од 261 евро, уз октобарских 27 степени у Катанији и море око 23 степена.
Република Српска
Додик: На улазу у Београд најједноставнија и најљепша слика онога што јесмо
За оне којима је топлота важнија од близине и цијене, избор постаје још шири. У египатској Хургади дугорочни октобарски просјек износи чак 32 степена, уз море од око 27, док је у Дубаију просечна дневна температура око 37, а мора чак 31 степен.
Касни одмор, наравно, носи и одређени ризик. Вријеме на Медитерану у октобру није једнако поуздано као у јулу, а разлике између сјевера и југа постају све израженије.
Ипак, за путнике који нису везани за школске распусте рачуница може бити врло занимљива. Кипар је можда најбољи примјер: током септембра практично задржава љетне услове, а и у октобру просјечна дневна температура остаје око 28 степени.
Зато они који овог љета нису стигли до мора можда и нису закаснили. У појединим дестинацијама могли би да добију топлу воду, сунце и мање гужве, а да за смјештај или аранжман издвоје мање него туристи који су исте кофере паковали у шпицу сезоне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч1
Савјети
22 ч1
Савјети
23 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Тренутно на програму