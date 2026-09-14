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Колико соли иде на 10 литара воде за купус? Права мјера за најбољи расол

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14.09.2026 12:58

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Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Кисели купус је незаобилазан у свакој зимници, а од њега се спремају многи специјалитети. Велики број домаћица данас радије купује готов кисели купус јер мисле да је поступак превише компликован и да купус неће испасти како треба.

Ако ове године први пут правите кисели купус, али и ако сте искусна домаћица, можда не знате која је права мјера соли која се сипа у воду и како се правилно прави расол.

Неко воли мало сланији кисели купус, а неко баш и не. Ипак, у коју год групу да спадате, постоји количина која се показала као најбоља. Тако на 10 литара воде иде 400 грама соли.

Ако користите буре од 20 литара, онда дуплирајте и количину соли. Битна је још једна ствар, а то је коју со употребљавате.

Ако желите да кисели купус буде укусан, предлажемо вам крупну морску со, која треба потпуно да се раствори у води прије него што се сипа у буре. Хладна вода ће растварање развући, па со распоредите у млакој води и мијешајте док се зрнца не изгубе. Ако зрнца остану на дну, расол на врху бурета биће преслаб, а на дну преслан, па се купус неће укиселити равномјерно.

Ова мјера соли и један састојак у кисели купус – зимница до љета

Кисели купус називају „суперхраном“ јер је пун витамина, посебно витамина Ц. Уз то, садржи и витамине А1, Б1, Б2, Б3, Б6, Б12, К и Е. Богат је и минералима попут калцијума, фосфора, калијума, магнезијума и гвожђа.

Осим тога колико соли за кисели купус иде у воду, корисно је да знате која намирница може да му поправи укус, али и спријечи кварење. Ријеч је о рену. Рен може да убрза кисељење, спријечи кварење и побољша укус киселог купуса.

Шаку кукуруза додајте ако желите да кисели купус добије златножуту боју. Они који воле пикантно могу да додају и љуту паприку. Ловоров лист је такође добра идеја.

А ви, колико соли за кисели купус стављате у своје буре и шта убацујете уз купус?

(Крстарица)

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Тагови :

кисели купус

Зимница

расол

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