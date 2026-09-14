Примала хемотерапију 11 година због рака који никада није имала

Аутор:АТВ редакција
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Беки Џоунс имала је само 21 годину када су јој љекари рекли да болује од терминалног тумора на мозгу и да јој је остало још свега неколико мјесеци живота.
Дијагноза јој је потпуно промијенила живот. Умјесто планова о каријери у полицији и заједничкој будућности са партнером, наредних 11 година провела је на хемотерапији, уз сталне мучнине, болове, умор и страх од инфекција.
Данас, са 33 године, сазнала је да рак заправо никада није ни имала.
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Умјесто тумора, боловала је од тумефактивне демијелинизације, упале мозга која се обично лијечи стероидима, пише ББЦ.
Џоунс је једна од више од 40 пацијената који су покренули правни поступак против фонда Универзитетских болница Ковентри и Ворвикшир због навода о дуготрајном или непотребном лијечењу рака.
"Изнова и изнова су ми говорили да ћу умријети без хемотерапије", рекла је.
Професор Јан Браун, консултант у Универзитетској болници у Ковентрију, рекао јој је да ће лијек темозоломид морати да узима до краја живота, иако смјернице препоручују шест циклуса током шест мјесеци.
Када је питала зашто се на снимцима не види тумор, тврди да јој је љекар рекао да он не би био "видљив голим оком".
Тек 2025. године, када су почели да се преиспитују случајеви пацијената повезаних са Брауном, сазнала је истину.
"Никада нисам имала тумор на мозгу. Погрешно су ми поставили дијагнозу и прошла сам кроз све то лијечење током највећег дијела свог одраслог живота, без икаквог разлога", рекла је.
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Додала је да јој је терапија "у суштини уништила живот".
Годинама је трпјела мучнине, болове у стомаку, ранице у устима и хронични умор, избјегавала друштвена и породична окупљања због страха од инфекција, а једно вријеме јој је била одузета и возачка дозвола.
Љекари су јој рекли и да вјероватно неће моћи да има дјецу. Касније је ипак родила двоје.
Џоунс је 2012. године почела да пати од јаких мигрена и подвргнута је биопсији мозга.
Њена адвокатица Фиона Тинсли тврди да јој је Браун дијагностиковао глиобластом четвртог степена, један од најагресивнијих облика рака мозга, прије него што су резултати биопсије били доступни.
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Лијечење је трајало више од деценије, све док јој 2024. године изненада није саопштено да се хемиотерапија прекида.
У мају 2025. године, након независне анализе неурохирурга и радиолога коју су затражили њени адвокати, потврђено је да никада није имала рак.
Више Браунових пацијената рекло је за ББЦ да су годинама добијали темозоломид и да су због тога имали озбиљне здравствене проблеме, преноси "Нова"
Једна пацијенткиња вјерује да је због терапије остала неплодна, док је друга развила леукемију након 100 наводно непотребних циклуса.
Прелиминарни налази ревизије Краљевског колеџа љекара показали су да су пацијенти у болници рутински добијали продужене терапије овим лијеком уз "мало или нимало доказа о користи".
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Од 20 прегледаних случајева, чак 15 је оцијењено као "укупно незадовољавајуће".
У извјештају се говори и о "издаји повјерења пацијената", као и о недостатку контроле и сарадње између љекара, што је омогућило да могуће грешке годинама не буду откривене.
Џоунс је налазе описала као "језиве".
"Није ствар само у ономе што је он урадио, већ у томе како су му дозволили да толико дуго ради без надзора", рекла је.
УХЦВ је саопштио да неће коментарисати појединачне случајеве, али да су уведене строже мјере надзора над прописивањем темозоломида и да ће након објављивања комплетног извештаја предузети даље кораке.
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