Младић (35) дошао због болова у стомаку, а у срцу му нашли иглу

Аутор:АТВ редакција
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Љекари у Кини пронашли су 36 милиметара дугу иглу забодену у лијеву комору срца 35-годишњег мушкарца, иако није имао срчане симптоме.
ЦТ преглед је открио више металних страних тијела у тијелу, па је игла из срца прво хируршки уклоњена, а затим и остале иглице из бешике.
Осјећај пробадање код срца може бити застрашујуће подмукао. Љекари у Кини описали су изузетно риједак случај у којем су пронашли шиваћу иглу дугу 36 милиметара забодену у лијеву комору срца једне особе.
Пацијент је био 35-годишњи мушкарац са интелектуалним тешкоћама, који је имао болно мокрење и крв у урину. Када је, међутим, дошао у болницу ради лијечења, његови витални параметри били су у границама нормале.
На неки начин, његов кардиоваскуларни систем и даље је нормално функционисао. Приликом снимања грудног коша љекари су уочили необичну сјенку изнад срца. Додатни Це-Те преглед грудног коша, абдомена и карлице открио је неколико металних страних тијела у пацијентовом организму.
Налазила су се у трбушном зиду, карлици, зиду и лумену мокраћне бешике, кости кука, мишићу кука и пенису.
Једна посебно опасна игла, дуга 36 милиметара, пробила је срчану марамицу, односно опну испуњену течношћу која окружује срце.
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Њен оштар врх продро је дубоко у шупљину леве коморе. Студија случаја објављена је у часопису БМЦ Цардиовасцулар Дисордерс, уз писану сагласност пацијентовог оца.
Игла у срцу на крају је захтијевала хируршко уклањање. Љекари су страховали да би метално страно тијело могло да се помери или изазове пуцање ткива односно инфекцију.
Детаљнијим прегледом утврђено је да је лијева комора пацијента примјетно проширена и да је показивала ране знаке абнормалности. Када је пацијент уведен у операциону салу, љекари су открили још једну опасну ситуацију која није била ограничена само на срце.
На иглама које су продрле кроз зид мокраћне бешике биле су видљиве наслаге налик каменцу. Забринути због ризика од неконтролисаног крварења и цурења урина, хируршки тим одлучио је да најпре уклони иглу из срца. Иглице које су се налазиле у мокраћној бешици уклоњене су касније, током друге интервенције.
Пацијент се добро опоравио, иако и даље није јасно како су игле доспеле у његов организам.
"Иако је потврђено присуство више игала у различитим деловима тијела, ни пацијент ни његова породица нису могли да разјасне њихово поријекло", навели су љекари из Покрајинске народне болнице Хунан.
Могуће је да их је сам себи нанио. Намјерно уношење страних предмета у тијело представља екстремни облик самоповријеђивања.
Овакво понашање може бити повезано са психијатријским стањима, попут шизофреније, или поремећајима менталног здравља, као што је депресија. Пацијентова историја указује на могућност да је и раније практиковао овакво понашање.
Две године раније, овом младићу су из абдомена уклоњена два предмета налик иглама. Међутим, љекари који су га сада лијечили нису имали приступ његовој ранијој медицинској документацији, па није јасно да ли су те игле претходно намјерно или случајно доспијеле у његово тијело.
Будући да пацијент није имао симптоме повезане са срцем, постављање дијагнозе било је додатно отежано. Љекари се не сусрећу често са случајевима оваквог самоповријеђивања, посебно не са предметима који укључују срце.
Преглед литературе објављен 2024. године показао је да су од 1967. године забиљежена свега 34 случаја уношења игала у срце у склопу самоповријеђивања, преноси Курир.
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