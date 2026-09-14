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Старлета била са 40 година старијим бизнисменом: "Од сиротице без гаћа сам направио даму"

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14.09.2026 10:00

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Ива Гргурић, старлета
Фото: Instragram

Прича о односу бивше ријалити учеснице Иве Гргурић (33) и 40 година старијег хрватског бизнисмена Маријана Шарића и даље привлачи велику пажњу јавности.

Шарић је у својим изјавама говорио да је материјално помагао Иви и њеној породици, док је Гргурићева тај период описала као трауматично искуство које јој је послужило као лекција да више никада не зависи од других, пише Блиц.

Како се наводило, Маријан Шарић је издржавао Ивину породицу, али према њеним ријечима све то јој је и наплатио.

"Тај период живота је био трауматичан за мене, али и поучан. Тада сам схватила да више никад нећу зависити ни од кога! Многи се и данас налазе у истој ситуацији као што сам ја тада. Мој образ је чист, никада се нисам бавила неморалним стварима, једино што сам зависила од других. Кајаћу се због тога док сам жива! Тај наш однос трајао је око годину дана, а за то вријеме живјела сам у агонији", испричала је Ива својевремено за "Јутарњи лист".

Он се оглашавао за медије

С друге стране, Шарић је такође говорио о вези са Гргурићевом и тада је тврдио да му је "доведена као д‌јевојка".

"Вријеме је за истину. Та жена шта прича јавно је тотална лаж. Обишао сам цијели свијет. Она ми је доведена. Била је пука сиротиња. Буквално од сиротице без гаћа сам направио даму. Жалила ми се и ја сам јој све најбоље урадио у животу. Имам комплетну документацију од љекара. Водио сам је код доктора да излијечи бактерије и инфекције које је имала на гениталијама. Никад је нисам пратио ни уходио, с њом немам никакав контакт, али видим да ме често помиње у медијима", казао је он и додао:

"Много сам новца потрошио на њу, боље не говорити о томе. Помињати те велике цифре је смијешно. Ја њу нисам пратио никад и нигд‌је. Није мене било у Загребу, стално сам био на пословном путу. Све што имам о њој ћу јавно да обелоданим ако ме поново буде узела у уста и наставила да јавно износи неистине", запретио је Маријан за "Курир"

Ива Гргурић овако говорила о бизнисмену

"Дошла сам у Загреб из Осјека када сам имала 20 година, потпуно сама и без новца. Запослила сам се као хостеса у неком клубу и нашла стан преко огласа. Послије мјесец дана, човјек који је долазио по новац за кирију питао ме је да ли бих жељела да упознам власника стана", започела је причу Ива.

Описала је како је изгледао први сусрет с хрватским тајкуном.

Неда Украден

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"Брзо је почео да ми помаже материјално, да ми пуни фрижидер, купује ми све што треба и више није тражио кирију за стан. У њему сам вид‌јела очинску фигуру и била сам му веома захвална због свега, па сам га упознала с мајком. А он је након тога почео да материјално помаже и мојим родитељима", причала је Ива.

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Тагови :

Ива Гргурић

старлета

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