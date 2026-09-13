Плакала бих: Тања Савић проговорила о трудноћи

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Тања Савић отворено је говорила о приватном животу, те је открила да у 42. години разматра вантјелесну оплодњу и помоћ стручњака, истичући да је спремна и на опцију усвајања.
Поред борбе за потомство, пјевачица се осврнула и на паузу од наступа, те најавила нове пјесме којима ће ускоро обрадовати своју публику.
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"Највише сам се преселила због дјеце ту како бих инвестирала у бољу будућност. Њима је много лакше у овој школи, све им је на енглеском, боље се сналазе на енглеском него на нашем језику", каже Тања, а онда је открила да она и њен партнер Муки Бешић раде на беби:
"Много људи нам пише, има много хејтера, то су људи који стоје иза тастатуре и своје слободно вријеме тако проводе. Има и злурадих коментара. Они мисле да ја Мукија држим ту и зезам га и да му нећу родите дете. Желим да Мукију родим дијете, сви се боре за потомство, па и ми".
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"Јесмо у том неком процесу, ми смо заједно пет година и нормално је и да радимо на беби, али вјероватно да мора да се убаци и помоћ медицине и стручних лица да се оплодња дјеси. Није немогуће, постоји и вантјелесна оплодња, ја имам скоро 42 године и полако ми тај биолошки сат откуцава. Ја мислим да док се човјек не среди, ако одем на планину и не виђате ме дуже вријеме да знате да радим на беби. Не треба одустајати, нисам ни прва, ни посљедња. Борим се и борићу се. Кад сам питала дјецу да ли би вољели да мама роди са Мукијем још једну бебу, они су рекли да су они већ велики, ја сам им рекла да је то још боље јер има ко да чува бебу. То је добитна комбинација ако нас Бог погледа, ја бих плакала од среће".
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