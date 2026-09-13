Никола Роквић: Одбио сам пјесму која је постала Џејев хит

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На естради се често дешава да пјевачи одбију пјесме које касније, у извођењу њихових колега, постану велики хитови. Управо таква ситуација догодила се и пјевачу Николи Роквићу, који својевремено није препознао потенцијал једне нумере која му је била понуђена.
Роквић је једном приликом открио да је имао прилику да сними песму "Имати па немати", која је касније постала један од познатих хитова легендарног Џеја Рамадановског.
Никола је испричао да се некада једноставно догоди да извођач више вјерује једној пјесми, док нека друга, која му у том тренутку не дјелује посебно, касније направи велики успјех.
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"Некад типујеш на једну пјесму, а прође нека друга. То је као што је Маринко хтио да избаци пјесму са албума 'Ти за љубав ниси рођена' док моја мајка није рекла да је та нумера најбоља и да је остави и само је та на крају прошла са тог албума. Нуђена ми је и пјесма 'Имати па немати' од Џеја, али је нисам препознао. Ипак, мислим да се то Џеју више вјеровало и да је баш за њега. Није коме је нуђено, већ коме је суђено", рекао је Никола својевремено за Гранд.
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