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Змај од Шипова открио да улази у Елиту 10: "Да им ја покажем како се шоу прави"

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13.09.2026 13:46

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Змај од Шипова
Фото: Youtube / Printscreen

Змај од Шипова открио је када улази у Елиту 10. Власник "Пинка", Жељко Митровић је потврдио његов улазак у ријалити, а сада је откривен и тачан датум.

Наиме, на друштвеним мрежама је освануо видео снимак у ком Змај од Шипова открива да у Елиту 10 улази 1. новембра.

Власник Пинк телевизије, Жељко Митровић, огласио се на Инстаграму и открио још једног учесника Елите 10. Он је потврдио да ће у ријалити програму такмичар бити и Змај од Шипова.

"Улазим у Елиту 10, да их тамо разбуцам, ко крмача мрсну торбу, да све раз****, да натјерам ону клошарчину да гребу на врата да не знају куд ће ко изаћи. Да им ја покажем како се шоу прави", стоји у снимку, пише Блиц.

Смеће, флаше

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Жељко Митровић је недавно на Инстаграму говорио о обавезама које има, а између осталог је потврдио и улазак Змаја од Шипова у Елиту 10.

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Тагови :

Змај од Шипова

Елита 10

Ријалити Елита

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