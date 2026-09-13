Змај од Шипова открио да улази у Елиту 10: "Да им ја покажем како се шоу прави"

Аутор:АТВ редакција
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Змај од Шипова открио је када улази у Елиту 10. Власник "Пинка", Жељко Митровић је потврдио његов улазак у ријалити, а сада је откривен и тачан датум.
Наиме, на друштвеним мрежама је освануо видео снимак у ком Змај од Шипова открива да у Елиту 10 улази 1. новембра.
Власник Пинк телевизије, Жељко Митровић, огласио се на Инстаграму и открио још једног учесника Елите 10. Он је потврдио да ће у ријалити програму такмичар бити и Змај од Шипова.
"Улазим у Елиту 10, да их тамо разбуцам, ко крмача мрсну торбу, да све раз****, да натјерам ону клошарчину да гребу на врата да не знају куд ће ко изаћи. Да им ја покажем како се шоу прави", стоји у снимку, пише Блиц.
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Жељко Митровић је недавно на Инстаграму говорио о обавезама које има, а између осталог је потврдио и улазак Змаја од Шипова у Елиту 10.
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