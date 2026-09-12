Logo

Емина Јаховић: Већ 15 година немам кога да позовем на кафу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.09.2026 16:19

Коментари:

0
Емина Јаховић
Фото: Youtube/Blic TV

Пјевачица Емина Јаховић давних година удала се за једног од најпознатијих пјевача у Турској, Мустафу Сандала, а упркос томе што брак није опстао, она је одлучила да и након развода остане да живи у Истанбулу.

Емина је недавно говорила о животу у другој земљи и признала колико јој недостају породица и пријатељи, као и са којим проблемом се суочава.

"Београд, Нови Пазар или Истанбул? Па, сваки има нешто што немају други. То је тако. Живјети у иностранству, то је… Тек сам схватила шта је носталгија. Ја већ 15 година немам луксуз да позовем некога на кафу. Имам много велику фамилију, неке од њих никад нисам ни видјела! А толико смо близу… То је невјероватно. Стално маму питам: "Шта је било, мама, ко се родио, ко се породио, ко се жени, ко се удао…". Питам је јер појма немам! Не јер нећу да знам, него је превелика породица! Волим да моје сестре, рођаке, дођу код мене на кафу, да нам се дјеца друже. Ја овдје у Турској имам нека дружења, али то никад није исто као кад су то твоји", истакла је Емина Јаховић.

Тијана Лаловић

Србија

Тијана није знала шта је донијела са камповања: Пробудио ме притисак на врату

Пјевачица је открила и да њени најбољи пријатељи живе у српској пријестоници.

"У Београду су ми прави пријатељи, они су ми много приснији него људи овдје… У Новом Пазару ми буде лијепо, али ми врло брзо досади! То је јасно… Град је прелијеп, много га волим, али не бих више могла тамо да живим. Београд исто, прелијеп је, много волим тамо да будем… У Београду сам најпозитивнија, али и ту не бих могла више да живим. А Истанбул… Гдје буду моја дјеца ту ћу бити и ја", додала пјевачица.

(ГрандТВ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Емина Јаховић

Пјевачица

Коментари (0)

Више из рубрике

Пјецачица Лепа Лукић

Сцена

''Абортирала сам, била сам трудна с Томом'': Лепа Лукић шокирала

2 ч

0
Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Сцена

Овај политичар је био први муж Драгане Мирковић

3 ч

0
Пјевачица Наташа Беквалац

Сцена

Ко је нови дечко Наташе Беквалац: Бивши фудбалер, директор у татиној фирми

5 ч

0
Оливија Орас

Сцена

Млада инфлуенсерка преминула након естетског захвата

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

52

Жена током шетње код Дунава угледала анаконду дугу више од 2 метра

16

47

Додик: Грађани да подрже борбу за очување Српске и њен даљи развој

16

35

Минић о путу Сарајево-Фоча: Инсистираћу да се радови изводе максималном динамиком

16

19

Емина Јаховић: Већ 15 година немам кога да позовем на кафу

16

14

Лавров: Нећемо зауставити специјалну војну операцију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима