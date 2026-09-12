Емина Јаховић: Већ 15 година немам кога да позовем на кафу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Емина Јаховић давних година удала се за једног од најпознатијих пјевача у Турској, Мустафу Сандала, а упркос томе што брак није опстао, она је одлучила да и након развода остане да живи у Истанбулу.
Емина је недавно говорила о животу у другој земљи и признала колико јој недостају породица и пријатељи, као и са којим проблемом се суочава.
"Београд, Нови Пазар или Истанбул? Па, сваки има нешто што немају други. То је тако. Живјети у иностранству, то је… Тек сам схватила шта је носталгија. Ја већ 15 година немам луксуз да позовем некога на кафу. Имам много велику фамилију, неке од њих никад нисам ни видјела! А толико смо близу… То је невјероватно. Стално маму питам: "Шта је било, мама, ко се родио, ко се породио, ко се жени, ко се удао…". Питам је јер појма немам! Не јер нећу да знам, него је превелика породица! Волим да моје сестре, рођаке, дођу код мене на кафу, да нам се дјеца друже. Ја овдје у Турској имам нека дружења, али то никад није исто као кад су то твоји", истакла је Емина Јаховић.
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Пјевачица је открила и да њени најбољи пријатељи живе у српској пријестоници.
"У Београду су ми прави пријатељи, они су ми много приснији него људи овдје… У Новом Пазару ми буде лијепо, али ми врло брзо досади! То је јасно… Град је прелијеп, много га волим, али не бих више могла тамо да живим. Београд исто, прелијеп је, много волим тамо да будем… У Београду сам најпозитивнија, али и ту не бих могла више да живим. А Истанбул… Гдје буду моја дјеца ту ћу бити и ја", додала пјевачица.
(ГрандТВ)
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