Додик: Грађани да подрже борбу за очување Српске и њен даљи развој

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је ова странка спремна да настави инфраструктурни развој Републике Српске, као и борбу против централизације БиХ, за шта јој је потребна подршка грађана на изборима.
На предизборној трибини у Фочи "Разговор са грађанима", Додик је навео да ову локалну заједницу осјећа као своју због свих пројеката који су заједнички реализовани.
"Увијек сам настојао да посветим велику пажњу Фочи, која је то заслужила у прошлости, али и сада. Учинили смо све да град живи, али још много тога имамо да урадимо", рекао је Додик и нагласио да Српска никада није одустала од Фоче, али да зна како је некада било.
Данас, додао је Додик, видимо нове мостове, факултете, болницу.
"Остала је "Бук Бијела" коју нам блокирају у Сарајеву, али ускоро ћемо наћи и начин да то покренемо", истакао је Додик.
Подршка народа у Фочи је највећа снага СНСД-а и потврда да народ препознаје политику која је увијек била у служби Републике Српске и њених људи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 12, 2026
На предстојећим изборима треба да изаберемо Саву Минића за предсједника Републике Српске, Жељку Цвијановић за српског члана… pic.twitter.com/VQosFoN2ah
Додик је навео и да је развијено Источно Сарајево, које се издигло као феникс из пепела, те да се чини све што је потребно на изградњи новог пута између Источног Сарајева и Фоче.
Додик је рекао да сада 63 одсто радника у Републици Српској ради у приватном сектору, што говори о томе колико је учињено на развоју тог сектора.
Република Српска
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Када је у питању политичка ситуација, Додик је рекао да је у Сарајеву окупљен међународни фронт који је желио да Српској наметне неприхватљива рјешења.
"Сада Велика Британија и Њемачка желе да нам врате 50 хиљада миграната, али смо ми рекли не може, па нека нам уводе санкције колико год желе", поручио је Додик.
Република Српска
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