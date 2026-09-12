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Минић о путу Сарајево-Фоча: Инсистираћу да се радови изводе максималном динамиком

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12.09.2026 16:35

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Инсистираћу да се радови на дионици пута Сарајево-Фоча изводе максималном динамиком, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Пут Сарајево-Фоча је изузетно важна комуникација за људе у источном и јужном дијелу Српске. Прошао сам данас преко моста у Тухаљима", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да радови значајно напредују, али да је свјестан да проблем грађана још није у потпуности ријешен.

"Обећали смо санацију овог дијела пута и то обећање ћемо испунити. Инсистираћу да се радови изводе максималном динамиком. Фоча и овај дио Републике Српске не смију бити саобраћајно запостављени", наводи Минић.

ФОЧА ДОКАЗ ШТА СЕ РАДИ КАДА СЕ ДЕБЛОКИРА ЕКОНОМИЈА

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске изјавио је у Фочи да је ова локална заједница један од доказа шта се може урадити када се економски и финансијски деблокира Српска.

"Оног момента када смо успјели да деблокирамо Српску и економски и финансијски, вид‌јело се шта можемо да урадимо, а Фоча је један од примјера", рекао је Минић.

Он је истакао да су у Фочи реализоване вишемилионске инвестиције које, како је навео, немају значај само за ову локалну заједницу, већ представљају регионалне инвестиције.

"Ово су милионске инвестиције, ово су инвестиције не за Фочу, већ регионалне инвестиције", рекао је Минић.

Он је навео да СНСД на локалном нивоу и на нивоу Републике Српске, заједно са коалиционим партнерима, ради на реализацији значајних пројеката.

"Прођите сада кроз Фочу, погледајте градилишта, погледајте шта се ради, путну инфраструктуру. То је Република Српска какву ми желимо", поручио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Фоча

Источно Сарајево

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