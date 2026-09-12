Цвијановић: Захваљујући Влади, имамо развијенију и снажнију Српску

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је у Фочи да захваљујући великим напорима и издвајањима Владе Републике Српске, данас имамо развијенију и снажнију Српску, коју коју треба чувати и бранити њен капацитет на домаћем и спољном терену.
Након обиласка Универзитетске болнице Фоча и разговора са руководством ове здравствене установе, Цвијановићева је изразила задовољство оним што се могло видјети и чути када је ријеч о капацитетима и опремљености болнице, као и мишљењима пацијената који ће ту бити здравствено збринути.
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Она је истакла да кад се чују бројке и пројекти који су захваљујући сарадњи локалних власти и Владе Српске проведени у Фочи, то говори о труду да се јачају локалне заједнице.
"Заједно се трудимо да јачамо наше локалне заједнице, да радимо на томе да имамо значајне искораке и у здравственом сектору и у образовању, кад је у питању саобраћајна инфраструктура, комунална инфраструктура и све оно што је битно за живот наших становника", нагласила је Цвијановићева.
Она је додала да је саобраћајна инфраструктура посебан изазов.
"Што би рекао предсједник /Милорад/ Додик, и ту смо `напали` одређене ствари да би се оне ријешиле и да би дефинитивно могли да се отворимо према свијету и према регији, према сусједним земљама", додала је Цвијановићева.
Према њеним ријечима, јачањем локалних заједница на свим пољима показују се спремност и капацитет да се брани Република Српска.
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"Како онда кад је било најгоре, кад је требало одбранити слободу, и данас морамо да је бранимо на сваки могући начин, политичким средствима, демократским процедурама и свим оним што је важно, али исто тако да смо у стању да је развијамо и да то радимо од општине до општине, од града до града, водећи рачуна да је на задовољство становника", истакла је Цвијановићева.
Она је додала да је то дуг који сви заједно имамо према Републици Српској.
"Желим да она буде сваког дана све развијенија и да сљедећи пут кад дођемо било гдје, у било који дио наше Републике, да видимо колики је напредак у односу на неко претходно вријеме", рекла је Цвијановићева.
Она је изразила велику захвалност свима који су допринијели реализацији свих пројеката, посебно Влади и предсједнику на великим напорима, издвајањима, преноси "Срна".
"Некад је било незамисливо да слушамо у низу овакве бројке и овакве пројекте, али ово је сад једна друга Република Српска. Морамо је чувати, задржати њен капацитет да се развија и њен капацитет да се одбрани било гдје, на домаћем или на спољном терену", закључила је Цвијановићева.
Улагање у здравство је улагање у људе и будућност, истакла је српски члан Предсједништва.
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"Савремени услови, боља опрема и јачање здравствених установа значе сигурнију и квалитетнију здравствену заштиту за наше грађане", нагласила је она приликом посјете Универзитетској болници Фоча.
Она је навела на "Инстаграму" да је ова посјета била прилика да се званичници Српске увјере у све оно што је у овој здравственој установи урађено захваљујући снажној подршци и значајним улагањима институција Републике Српске.
"Фоча је веома важан центар у овом дијелу Републике Српске, у којем се тренутно реализује много великих пројеката, а наша подршка њеном развоју биће настављена и у наредном периоду", поручила је Цвијановић.
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