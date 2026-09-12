Чланице БРИКС-а усвојиле декларацију: Реформа УН, осуда појединих потеза Запада

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Земље БРИКС су у Њу Делхију у Индији усвојиле декларацију која отворено осуђује унилатералне санкције, тарифе и принудне мјере, тражи реформу УН и гура мултиполарни свијет.
Државе чланице БРИКС усвојиле су декларацију којом су дефинисале кључне правце будуће сарадње у областима међународне безбједности, трговине, енергетике, финансија и глобалног управљања.
Хроника
Муж политичарке из БиХ осумњичен да је медицинску сестру хватао за међуножје
У документу се посебна пажња посвећује растућим безбједносним ризицима, нуклеарним пријетњама, трговинским ограничењима, прекограничним плаћањима и јачању улоге земаља Глобалног југа, преноси "Економик тајмс".
Државе чланице БРИКС изразиле су забринутост због растућих ризика од нуклеарних претњи и оружаних сукоба.
У декларацији се наглашава да нуклеарна безбједност и физичка заштита нуклеарних постројења морају бити очуване у сваком тренутку, укључујући и током оружаних сукоба.
Чланице су истовремено истакле потребу за наставком међународног дијалога и проналажењем практичних рјешења за прекогранична плаћања између земаља БРИКС.
Земље БРИКС изразиле су озбиљну забринутост због растућег броја једностраних царинских и нецаринских мјера које, према њиховој оцјени, нарушавају и искривљују међународну трговину.
Сцена
''Абортирала сам, била сам трудна с Томом'': Лепа Лукић шокирала
У том контексту наглашена је потреба за заједничким напорима како би се обезбиједило несметано функционисање глобалне трговине, ланаца снабдијевања и енергетског сектора.
Питање трговинских ограничења и стабилности ланаца снабдијевања посебно је значајно за земље у развоју, које су често изложене посљедицама поремећаја на глобалним тржиштима.
Чланице БРИКС позвале су међународну заједницу да на постојеће изазове и повезане безбједносне пријетње одговара политичким и дипломатским мјерама усмјереним на деескалацију потенцијалних сукоба.
Истакнута је и потреба за активним учешћем у напорима на спречавању сукоба, укључујући рјешавање њихових основних узрока. У декларацији је поново потврђена посвећеност борби против свих облика тероризма.
Земље чланице поново су потврдиле своју посвећеност суверенитету и територијалном интегритету Сирије.
Истовремено, БРИКС је одбацио све једностране мјере усмјерене на промјену правног и историјског статуса Јерусалима.
Србија
Познато гдје је смјештен дјечак (10) којем је отац наредио да упуца мушкарца
Ове ставке одражавају шири став организације да се међународни спорови решавају у складу са међународним правом и кроз политички дијалог.
У декларацији је наглашена потреба да се обезбиједи мирно коришћење свемирских технологија.
БРИКС је такође позвао на заштиту културног насљеђа, посебно у зонама сукоба, како би се спријечили његово уништавање и незаконита трговина културним добрима.
БРИКС је нагласио улогу Глобалног југа као покретачке снаге позитивних промјена у условима озбиљних међународних изазова.
Свијет
Путин позвао на проширење Савјета безбједности УН
Земље чланице поздравиле су признање поробљавања Африканаца као једног од најтежих злочина и нагласиле значај суочавања са историјским неправдама.
Истовремено, земље БРИКС-а поручиле су да ће подржавати Уједињене нације у испуњавању њиховог мандата.
У декларацији се наводи и да земље у развоју морају да интензивирају међусобни дијалог како би допринијеле изградњи правичнијег система глобалног управљања.
Према ставовима из декларације, мултиполарни међународни поредак проширује могућности земаља у развоју да учествују у правичнијој глобалној економској сарадњи.
БРИКС тиме додатно наглашава концепт већег учешћа земаља Глобалног југа у доношењу одлука које утичу на међународну економију, финансије и безбједност.
Земље БРИКС изразиле су забринутост због тренда наглог раста војних расхода у свијету.
Питање повећања издвајања за војску посматра се у ширем контексту растућих међународних тензија и безбједносних изазова, уз истицање потребе за дипломатским напорима усмјереним на спречавање нових сукоба.
Декларација тако обједињује више приоритета БРИКС-а: јачање међусобне економске сарадње, развој алтернативних механизама за прекогранична плаћања, заштиту међународне трговине, већу улогу Глобалног југа и инсистирање на политичком рјешавању међународних криза.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
06
16
52
16
47
16
35
16
19
Тренутно на програму