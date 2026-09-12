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Чланице БРИКС-а усвојиле декларацију: Реформа УН, осуда појединих потеза Запада

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12.09.2026 14:51

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Самит БРИКС-а у Индији
Фото: Tanjug/Indian Foreign Ministry via AP

Земље БРИКС су у Њу Делхију у Индији усвојиле декларацију која отворено осуђује унилатералне санкције, тарифе и принудне мјере, тражи реформу УН и гура мултиполарни свијет.

Државе чланице БРИКС усвојиле су декларацију којом су дефинисале кључне правце будуће сарадње у областима међународне безбједности, трговине, енергетике, финансија и глобалног управљања.

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У документу се посебна пажња посвећује растућим безбједносним ризицима, нуклеарним пријетњама, трговинским ограничењима, прекограничним плаћањима и јачању улоге земаља Глобалног југа, преноси "Економик тајмс".

Државе чланице БРИКС изразиле су забринутост због растућих ризика од нуклеарних претњи и оружаних сукоба.

У декларацији се наглашава да нуклеарна безбједност и физичка заштита нуклеарних постројења морају бити очуване у сваком тренутку, укључујући и током оружаних сукоба.

Чланице су истовремено истакле потребу за наставком међународног дијалога и проналажењем практичних рјешења за прекогранична плаћања између земаља БРИКС.

Критике због једностраних трговинских мјера

Земље БРИКС изразиле су озбиљну забринутост због растућег броја једностраних царинских и нецаринских мјера које, према њиховој оцјени, нарушавају и искривљују међународну трговину.

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У том контексту наглашена је потреба за заједничким напорима како би се обезбиједило несметано функционисање глобалне трговине, ланаца снабдијевања и енергетског сектора.

Питање трговинских ограничења и стабилности ланаца снабдијевања посебно је значајно за земље у развоју, које су често изложене посљедицама поремећаја на глобалним тржиштима.

Позив на политичко-дипломатско рјешавање сукоба

Чланице БРИКС позвале су међународну заједницу да на постојеће изазове и повезане безбједносне пријетње одговара политичким и дипломатским мјерама усмјереним на деескалацију потенцијалних сукоба.

Истакнута је и потреба за активним учешћем у напорима на спречавању сукоба, укључујући рјешавање њихових основних узрока. У декларацији је поново потврђена посвећеност борби против свих облика тероризма.

БРИКС о Сирији и Јерусалиму

Земље чланице поново су потврдиле своју посвећеност суверенитету и територијалном интегритету Сирије.

Истовремено, БРИКС је одбацио све једностране мјере усмјерене на промјену правног и историјског статуса Јерусалима.

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Ове ставке одражавају шири став организације да се међународни спорови решавају у складу са међународним правом и кроз политички дијалог.

Мирно коришћење свемира и заштита културног насљеђа

У декларацији је наглашена потреба да се обезбиједи мирно коришћење свемирских технологија.

БРИКС је такође позвао на заштиту културног насљеђа, посебно у зонама сукоба, како би се спријечили његово уништавање и незаконита трговина културним добрима.

Јачање улоге Глобалног југа

БРИКС је нагласио улогу Глобалног југа као покретачке снаге позитивних промјена у условима озбиљних међународних изазова.

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Земље чланице поздравиле су признање поробљавања Африканаца као једног од најтежих злочина и нагласиле значај суочавања са историјским неправдама.

Истовремено, земље БРИКС-а поручиле су да ће подржавати Уједињене нације у испуњавању њиховог мандата.

У декларацији се наводи и да земље у развоју морају да интензивирају међусобни дијалог како би допринијеле изградњи правичнијег система глобалног управљања.

Мултиполарност као основа за већу улогу земаља у развоју

Према ставовима из декларације, мултиполарни међународни поредак проширује могућности земаља у развоју да учествују у правичнијој глобалној економској сарадњи.

БРИКС тиме додатно наглашава концепт већег учешћа земаља Глобалног југа у доношењу одлука које утичу на међународну економију, финансије и безбједност.

Забринутост због раста војних расхода

Земље БРИКС изразиле су забринутост због тренда наглог раста војних расхода у свијету.

Питање повећања издвајања за војску посматра се у ширем контексту растућих међународних тензија и безбједносних изазова, уз истицање потребе за дипломатским напорима усмјереним на спречавање нових сукоба.

Декларација тако обједињује више приоритета БРИКС-а: јачање међусобне економске сарадње, развој алтернативних механизама за прекогранична плаћања, заштиту међународне трговине, већу улогу Глобалног југа и инсистирање на политичком рјешавању међународних криза.

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