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Познато гдје је смјештен дјечак (10) којем је отац наредио да упуца мушкарца

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12.09.2026 14:20

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Десетогодишњи дјечак који је ранио Милана Ранковића (25) у порти цркве у Дражевцу код Обреновца, Србија, смјештен је у психијатријску установу.

Дјечака је у психијатријску установу смјестио Центар за социјални рад ради обављања прегледа и евентуалног вјештачења, пише "Телеграф".

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Како је показао случај дјечака који је пуцао у Основној школи "Владислав Рибникар" у Београду, десетогодишњак би могао остати у психијатријској установи и дуже вријеме, с обзиром на то да је пуцао у човјека.

Подсјетимо, Славко О. (44), бивши затвореник из околине Уба, како се сумња, наредио је малољетном сину да Милану претходно пријети убиством путем телефона, а затим га је позвао у центар села.

Нашли су се око 21 сат у порти цркве, а након краће свађе Славко О. је сину гурнуо пиштољ у руке и рекао му: "Пали, мали".

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Дјечак је испалио један хитац и погодио Милана у десну подлактицу, након чега је метак завршио у плућном крилу.

Милан је оперисан у четвртак и, како је рекао његов брат Јован Ранковић, метак му је извађен из плућа. Према његовим ријечима, Милан се налази на одјељењу интензивне његе и свјестан је.

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Тагови :

рањавање

Пуцњава

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