Хорор: Тијани се змија увукла у торбу, навече јој се омотала око врата

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је требало бити обично викенд-камповање претворило се за Тијану Лаловић у искуство које ће тешко заборавити.
На Маглићу је током паковања угледала змију како се приближава шатору, но није ни слутила да ће је неколико дана послије исти тај нежељени гост дочекати у њеном стану у Београду.
Друштво
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Све се догодило 16. августа, на њен рођендан. Тијана је стајала испред шатора и чекала пријатељицу када је крајичком ока угледала црну змију како се приближава. Друштво је одмах прискочило у помоћ, извадили су ствари из шатора и пронашли животињу, која је побјегла према ријеци Ибар.
Помислили су да је тиме прича завршена. Након планинарења покупили су ствари и вратили се у Београд. Но, змија се у међувремену увукла у Тијанину торбу.
Сцена
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У ноћи између 18. и 19. августа Тијану је у новом стану на Новом Београду пробудио необичан осјећај. Осјетила је снажан притисак око врата, а у првом тренутку није ни знала шта јој се догађа. Мислила је да ју неко дави. Тек када је рукама покушала скинути оно што јој је било око врата, схватила је да је ријеч о змији.
"Упадам у панику и једина ми је мисао да се спасим, да скинем то нешто са себе и побјегнем. Хвала Богу, заплела се у моју косу и збунила, јер сам је гребала и чупала, почупала сам и своју косу и изгребала се само да је скинем", препричава Тијана.
Пријатељи са Биолошког факултета сљедећег су дана претражили цијели стан. Гледали су иза климе, у сливницима, ормарима и око бојлера, али змију нису пронашли. Ипак, успјели су закључити гдје је вјероватно завршила. Ријеч је била о змији рибарици, која је морала пронаћи воду. Једини доступан извор у стану била је ВЦ шкољка, кроз коју је, према њиховој претпоставци, побјегла.
Тијана данас каже да од тада поклопац ВЦ шкољке више не оставља подигнутим, а упозорила је и комшије у приземљу и на првом спрату да неколико дана буду опрезни.
Свијет
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"До тада ми је даска увијек била подигнута, а од тада више не. И то је велико упозорење које желим пренијети људима. Што се тиче 'моје' змије, пријатељи су ми рекли да је она већ тог дана била на слободи јер је њена потреба једноставно била спасити се, а не сада шетати по спратовима. Међутим, свакако сам сишла упозорити комшије који живе у приземљу и на првом спрату да сљедећих неколико дана обавезно држе затворене ВЦ-шкољке. То је уједно био тренутак када смо се упознали и наишла сам на велику емпатију и разумијевање свих људи којима сам испричала шта се догодило", објаснила је ова млада Београђанка.
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