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Укинута пресуда за рањавање сина директора Суперлиге

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11.09.2026 19:24

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Апелациони суд у Београду је укинуо првостепену пресуду којом је Црногорац Иван Вујовић био осуђен на казну затвора од четири и по године, због рањавања Дарка Булатовића, сина некадашњег директора фудбалске Супер лиге Србије Владимира Булатовића, 2016. године у једном кафићу у Београду и вратио на поновно суђење.

Другостепени суд је усвајањем свих жалби, Вишег јавног тужилаштва у Београду и бранилаца окривљеног, укинуо пресуду и вратио првостепеном суду на поновно одлучивање, објављено је на сајту тог суда.

Вујовићу је истом одлуком продужен притвор до даље одлуке првостепеног суда.

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Пресуда је укинута јер, по оцјени Апелационог суда, нема јасне непротиврјечне и довољне разлоге о одлучним чињеницама, због чега се не могу прихватити ни чињенични, нити правни закључци првостепеног суда на којима се пресуда заснива.

Вујовић је био осуђен за кривично дјело тешка тјелесна повреда, док је за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, оптужница одбачена.

Оптужницом је Вујовићу на терет стављено кривично дјело покушај убиства.

Он је био оглашен кривим да је 29. јула 2016. године у једном угоститељском објекту, усљед ефекта страха и гнијева високог интензитета, прекорачивши границе нужне одбране, оштећеном Дарку Булатовићу нанио тешку тјелесну повреду опасну по живот.

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У образложењу је наведено да је током сукоба између Вујовића и Булатовића, који су се међусобно ударали и гурали, оштећени Вујовића прибио уз зид, након чега је Вујовић из торбице извадио револвер и пуцао у Булатовића.

Он је, како се сумња, погодио у стомак Булатовића, нанијевши му тешку тјелесну повреду опасну по живот.

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Тагови :

Србија

рањавање

покушај убиства

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